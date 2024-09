Afrique Centrale: Faustin- Archange salue le rôle de João Lourenço dans la réalisation de la paix en RCA

Luanda — Le Président de la République Centrafricaine (RCA), Faustin-Archange Touadéra, a reconnu mercredi, à Bangui, le rôle joué par le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, dans la mise en oeuvre de l'Accord Politique pour la Paix et la Réconciliation en ce pays.

Ces beaux éloges ont été faits lors d'une audience que Faustin Touadéra a accordée au groupe des chefs de délégation des États membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine, auquel faisait partie le représentant permanent de l'Angola auprès de l'organisation continentale, Miguel Bembe.

Selon un communiqué envoyé jeudi à l'Angop, le président de la RCA a annoncé que son pays organiserait, en 2025, les premières élections municipales/locales, ayant sollicité, à cet effet, le soutien logistique et financier de l'Union Africaine.

À son tour, dans le cadre d'autres réunions de travail que la mission de l'UA a tenues à Bangui, le diplomate Miguel Bembe a souligné la contribution de l'Angola à la levée de l'embargo sur la fourniture d'armes imposé à la RCA par l'ONU.

Il a également évoqué l'importance de la 1221ème réunion du CPS, consacrée à la situation dans ce pays, qui a eu lieu le 11 juillet, dans le cadre de la présidence tournante de l'Angola, ayant formulé des recommandations concrètes pour la suspension de l'embargo susmentionné.

Il a reconnu les efforts des autorités centrafricaines dans la mise en oeuvre de l'Accord politique pour la paix et la réconciliation et de la Feuille de route commune de Luanda pour la pacification, qui ont déjà permis la réintégration de plus de trois mille ex-combattants dans leurs communautés, le désarmement de six mille ex-militaires et la remise volontaire des armes par environ mille cinq cents rebelles.

Le diplomate angolais a également réaffirmé l'engagement de l'Angola à soutenir l'Union africaine dans ses efforts avec les partenaires internationaux pour obtenir une assistance financière et logistique pour la mise en oeuvre du Plan de développement national de la RCA pour la période 2024-2028, afin de transformer son potentiel en une réalité durable.

L'audience a marqué la fin de l'ordre du jour de la mission de terrain du CPS de l'UA en RCA, qui a débuté le 9, et qui visait à exprimer sa satisfaction pour les progrès réalisés par le gouvernement dans la promotion de la paix et de la sécurité, en encourageant les civils à rendre volontairement leurs armes aux autorités de l'État, sans crainte d'arrestation ou de poursuites judiciaires, et a participé à la célébration du mois d'Amnistie en Afrique, dans la ville de Bangui.

Le mois de septembre a été déclaré « Mois de l'amnistie en Afrique » lors de la 29ème session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine, tenue les 3 et 4 juillet 2017, à Addis-Abeba, en Éthiopie, pour promouvoir la livraison et la collecte d'armes légères et de petit calibre (ALPC) illicites, sous anonymat et immunité de poursuites judiciaires.

L'éphéméride a été célébrée pour la première fois en 2022, dans la ville de Lomé, au Togo, et la capitale mozambicaine, Maputo, a accueilli la célébration en 2023.