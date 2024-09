Togo: Le Mariage est « scellé » entre la Mairie de Golfe 2 et les Directeurs des établissements scolaires publics

« Ils sont donc unis pour le meilleur et pour le pire ». Eux, ce sont l'exécutif de la Mairie de la Commune de Golfe 2, Bè Centre, et les responsables des établissements scolaires et pré-scolaires publics se trouvant sur le territoire communal. Au cours d'une rencontre organisée ce mercredi 11 Septembre 2024, l'exécutif communal a échangé avec les Directeurs des établissements scolaires et pré-scolaires, sur les différentes difficultés rencontrées au cours de l'année scolaire 2023-2024, et ébaucher les approches de solutions à y apporter pour une nouvelle année scolaire réussie. Ce fut en présence du représentant de l'inspecteur Lomé Aéroport, le Secrétaire permanent, Marcel Atsou Damoin.

Entouré de ses collègues Maires adjoints, le Premier Adjoint au Maire, aujourd'hui dans un rôle de Maire principal par intérim, Pasteur Edoh Komi, et aussi des collaborateurs, à savoir le Secrétaire général, la responsable des actions sociales et enfin le Directeur de cabinet, a écouté les enseignants qui ont fait part de leurs difficultés et des doléances qu'ils souhaitent voir connaitre des solutions appropriées.

En terme de difficultés, il en ressort qu'ils sont d'ordre infrastructurel, sécuritaire, administratif et social. « Ce 11 septembre est une journée spéciale pour nous en termes d'éducation dans la commune. Après l'atelier sur le Plan sectoriel de l'éducation, il nous a été clarifié les rôles des communes dans la gestion de l'éducation sur le ressort territorial...

Nous avons donc rassemblé tous les chefs d'établissements pré-scolaires et primaires pour échanger par rapport aux difficultés et surtout relancer cette nouvelle donne qui nous lie, nous la commune au secteur de l'éducation, sur le ressort territorial. Il faut saluer l'engouement des chefs d'établissements dans l'ensemble.

On a reconnu que nous sommes sur la bonne voie et que les difficultés sont énormes ; difficultés allant dans le sens de la sécurité, des infrastructures, matériels ... Nous avons pris bonne note. Nous allons oeuvrer à ce que ce mariage puisse arriver à bon port. De manière générale, nous avons compris notre devoir, il faut réhabiliter les infrastructures, sécuriser les domaines scolaires, apporter des solutions à leurs besoins », a analysé M. Edoh Komi.

L'élu local, ensemble avec ces pairs, a promis « tenir compte de toutes ces doléances et difficultés dans l'élaboration du budget communal 2024-2025. C'est un bon début pour nous. Ça va permettre de nous relancer avec les partenaires pour que l'éducation soit de bonne qualité dans notre commune ». Il a dit mesurer « l'ampleur, la portée de ces difficultés » et y travailler.

Et comment ? « Les urgences, nous allons hiérarchiser les besoins. La priorité des priorités, il faut sécuriser les établissements scolaires, il faut les clôtures, les toilettes, les sanitaires. Tout est prioritaire », a continué le Maire principal intérimaire.

Interlocuteur et supérieur hiérarchique des responsables des établissements scolaires, l'inspection Lomé Aéroport, au travers de son Secrétaire permanent, a salué l'initiative. « Ces genres de rencontres vont nous permettre d'être en bonne relation, et aider à un bon déroulement des activités pédagogiques », a souligné M. Damoin. Il s'inscrit dans le rôle d'intermédiaire pour l'effectivité de cette union. « Le rôle de l'inspection sera de veiller à ce que ce mariage soit effectif, qu'il ait une bonne compréhension entre la Mairie et les responsables des écoles, et que les doléances des écoles soient exaucées », a-t-il ajouté.

Les partenaires éducatifs de Golfe 2 admiratifs

Par la voix de la Directrice de l'EPP 13 Janvier, Wapo GOULE BIGOURBA, les Directeurs des établissements (scolaires et pré-scolaires), ont manifesté un enthousiasme quant à l'initiative de la Mairie de Golfe 2. « C'est une bonne chose. Les écoles en ont besoin. On a tellement de besoins et on ne savait pas à qui s'adresser...

Bien sûr qu'il y a notre ministère de tutelle qui nous aide beaucoup mais c'est insuffisant. La mairie est plus proche de nous par rapport à notre ministère. Nous saluons cette initiative. Nous attendons que nos doléances aillent à qui de droit et que la Mairie aussi voie ce qu'elle peut faire pour nous. On les remercie », ce sont là des mots de Mme GOULE BIGOURBA.

Dans la suite de cette nouvelle alliance Mairie Bè Centre-Responsables des établissements scolaires publics de Golfe 2, il est annoncé la participation aux actions d'ouverture de l'année scolaire (rentrée scolaire), solutionner les besoins immédiats, comme l'enlèvement des ordures ménagères dans les établissements scolaires.

« Nous allons instruire les services appropriés pour régler ces problèmes, et surtout inscrire les autres doléances dans le budget 2024-2025, et commencer par agir », a-t-il promis. A noter que des kits pédagogiques ont octroyés aux responsables des établissements scolaires. « Le fondement est posé, on peut naturellement construire l'édifice de l'éducation dans notre commune », a conclu Edoh Komi.