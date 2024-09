Madagascar: Comment une école tente de faire éclore de nouveaux talents pour le cinéma

À Madagascar, une nouvelle école a suscité l'attention avec deux films présentés lors de sa journée portes ouvertes. Ekaa forme académiquement depuis 2021 des acteurs pour l'industrie. Un établissement unique sur l'île, qui répond à des besoins réels en matière de jeu devant la caméra. Les courts-métrages réalisés au cours de l'année de formation et projetés le 9 septembre 2024 ont tous été sélectionnés par des festivals internationaux. Une belle carte de visite pour cette structure, et un pas de plus, aussi, vers la professionnalisation d'un métier et d'un secteur en pleine expansion.

En cette journée portes ouvertes, les trois salles du plus gros cinéma de la capitale sont remplies de jeunes et de moins jeunes, venus massivement découvrir les courts métrages réalisés par les talents de l'école d'acteurs Ekaa. Au sortir des salles obscures, le public est conquis.

« Je dois avouer que les films étaient vraiment de qualité, ce qu'on ne voit pas souvent à Madagascar. Et les jeux d'acteurs m'ont vraiment impressionnée. Ça donne envie, ça te permet de te dire que la formation, c'est quand même quelque chose de sérieux et que ça a beaucoup à t'apporter. » À l'issue de la projection, Hasi - comme 16 autres personnes - s'est donc inscrite pour la rentrée prochaine, dans deux semaines.

« Depuis toute petite, je rêvais de devenir comédienne, explique-t-elle. Mais, malheureusement, il n'y avait pas d'école d'acting. Mes parents m'ont conseillé de faire du théâtre, ce que j'ai fait. Mais à un moment, tu te rends compte que ça ne ressemble pas à ce que tu espérais, que le théâtre et le cinéma, c'est vraiment différent. »

Stéphanie Razakaratrimo fait partie des talents de la deuxième promotion et tient le haut de l'affiche dans les deux courts métrages. « Une expérience inouïe », raconte-t-elle. Pourtant, quand elle a intégré la formation, la renommée de l'école était encore confidentielle. « C'était un pari fou, mais comme il n'y avait pas de projet de cinéma à se mettre sous la dent, je me suis dit : "Pourquoi ne pas intégrer Ekaa ?". Je connais le niveau artistique de ceux qui forment chez Ekaa. C'est pour ça que je savais que ce ne serait pas du temps perdu ! »

Pas de temps perdu donc, mais le début d'une longue aventure durant laquelle l'actrice de 36 ans va devoir, elle le sait, redoubler d'énergie. Car les débouchés restent encore restreints sur l'île : « Le cinéma à Madagascar, il est encore, je dirais, en pleine gestation. Ça démarre, ça bouillonne. Ce que je voulais, c'était surtout faire partie de ce mouvement-là et évoluer avec lui. »

« À Madagascar, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui s'intéressent au cinéma »

Joey Arisoa est la co-fondatrice d'Ekaa et l'une des formatrices. Les enseignements dispensés, elle les a voulus résolument tournés vers l'humain. Une approche pédagogique axée sur la connaissance de soi, la pratique et les rencontres avec des professionnels du cinéma. « À Madagascar, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui s'intéressent au cinéma, qui jouent déjà dans certaines petites réalisations, mais qui ne savent pas comment commencer vraiment le métier ni où se former, explique-t-elle. Et de là est née l'envie de monter une école et de pouvoir donner à tous ces jeunes-là l'opportunité d'apprendre et commencer quelque part le métier d'acteur. »

Elle poursuit : « On propose une année de formation pour déjà se découvrir. Savoir comment son corps, ses émotions fonctionnent, afin de pour pouvoir ensuite, dans un second temps, apprendre à intégrer les personnages, à les créer et à les incarner. Donc, c'est une formation d'acteur, mais aussi une formation de savoir-être, de développement de soi, d'acquisition d'une confiance en soi, de désinhibition, ce dont les jeunes Malgaches ont beaucoup besoin, en général, dans la vie de tous les jours. »

Une fois leur formation achevée, l'école propose d'ailleurs à ses talents de jouer le rôle d'agent afin de les accompagner, des castings au soutien promotionnel, en passant par l'aide administrative et juridique pour la rédaction des contrats.