Congo-Kinshasa: Goma - La population victime des atrocités de la guerre de l'est plaide pour l'avènement de la justice transitionnelle au pays

L'ONGI Impunity Watch a le plaisir d'annoncer la publication d'une nouvelle note de politique intitulée « les aspirations des victimes pour une politique nationale de justice transitionnelle en RDC, à Goma (Nord-Kivu), le 30 août dernier.

Ce document met en lumière les espoirs, les préoccupations et les aspirations des victimes et des survivant(e)s de l'Est de la RDC concernant les processus et les mécanismes de justice transitionnelle.

Selon ce document rendu public par l'ONGI Impunity Watch, ces régions ont été les plus touchées par des décennies de violence et d'instabilité, laissant d'innombrables victimes et survivant(e)s en quête de vérité, de justice et de réparation. Ces atrocités méritent une réparation égalitaire et équitable, selon ce même document.