Afrique du Nord: Paymob obtient 22 millions de dollars dans le cadre d'une extension de série B afin de stimuler l'expansion régionale

Paymob, une fintech du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), a levé 22 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de l'extension de sa série B, ce qui porte le total du tour à 72 millions de dollars.

Fondée en 2015, Paymob s'est développée pour servir plus de 350 000 commerçants en Égypte, au Pakistan, à Oman, en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis. Ses solutions de paiement comprennent des portefeuilles mobiles, des cartes, des services buy-now-pay-later (BNPL) et des paiements QR, ce qui la positionne comme un acteur clé dans la promotion des transactions numériques dans la région.

Le financement, mené par EBRD Venture Capital, permettra de renforcer l'infrastructure technologique de Paymob, d'étendre sa présence dans la région MENA et de faire avancer sa mission de promotion de l'inclusion financière et des paiements numériques.

Au cours des dernières années, un nombre croissant de startups et leurs fondateurs ont réalisé des expansions stratégiques axées sur la croissance au-delà de l'Afrique vers des marchés émergents ailleurs, en particulier au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Pour Paymob, l'opportunité de marché dans la région MENA est significative : il y a des millions de PME qui utilisent relativement peu de terminaux de point de vente et encore moins de passerelles de paiement pour le commerce électronique.

L'écart de marché correspond donc à ses solutions. L'énorme économie des petites entreprises de la région MENA, dominée par l'argent liquide, offre de solides opportunités aux entreprises fintech comme Paymob, qui continuent d'enregistrer une croissance exponentielle sur le marché. La startup compte actuellement 200 000 commerçants locaux et internationaux qui utilisent ses passerelles de paiement et prévoit d'atteindre un tiers des 3 millions de PME égyptiennes au cours des prochaines années.