Congo-Brazzaville: Didier Roustan souhaitait que ses « cendres soient dispersées à Brazzaville »

Le journaliste sportif français, disparu mercredi 11 septembre, avait annoncé, lors d'une émission télévisée, qu'il souhaitait « être incinéré avec son écusson de l'AS Cannes et que ses cendres soient dispersées à Brazzaville, où il est né le 10 octobre 1957.

En octobre 2023, lors de la promotion de son livre autobiographique « Puzzle », paru à l'automne dernier, le chevaleresque journaliste sportif avait évoqué, sur le plateau de TV5 Monde ses dernières volontés : ainsi, au micro de Patrick Simonin, le Brazzavillois de naissance expliquait « j'aimerais être incinéré avec quelques photos et quelques objets, dont celui-ci (ndlr : en montrant son porte-bonheur, un écusson de l'AS Cannes reçu de son père dans son enfance) et après on mettra les cendres à Brazzaville, là où je suis né, (...). Brazzaville, l'Afrique, ce sont mes racines, et même plus, puisque j'y ai vécu mes trois premières années ».

Un "conteur africain" amoureux du football sud-américain

Fis d'un employé du FMI et d'une journaliste de l'AFP et FR3, Didier Roustan s'est récemment défini comme un « conteur africain » et s'il était surtout connu pour son appétence pour le football sud-américain, le fantasque et chevaleresque journaliste aimait mettre la lumière sur tous les pays de football. Ainsi, il arborait volontiers des maillots africains, peu courant dans les années 90 et 2000.

Avec son regard romantique et décalé du football, Didier Roustan a contribué à la plusieurs émissions et programmes (Téléfoot, Terre de foot, L'Equipe du Soir- dont il a été proclamé le président à vie). Personnage phare de l'Equipe TV, il a beaucoup séduit par son franc-parler.

Un acteur engagé du football mondial

Dans les années 90, le commentateur sportif à la voix inoubliable, avait fondé le premier syndicat de joueurs aux côtés de Maradona et Cantona, l'une de ses idoles avec Pelé, Socrates et Cruyff. Puis en 2003, il a créé l'association 'Foot citoyen", avec Arsène Wenger, pour lutter contre le racisme et les discriminations dans le football.

Habitué à sortir des sentiers battus, il était toujours abordable et curieux. Il avait ainsi donné plusieurs entretiens aux Dépêches de Brazzaville et avait participé, en 2013 à un projet d'émission consacrée au sport africain, Africa Buzz Sport.

Journaliste sportif sans frontière, Didier Roustan a succombé mercredi à « un cancer foudroyant du foie », selon le magazine TV du Figaro. Alors que le monde du football le pleure et lui rend hommage, l'heure est désormais venue pour lui de rentrer à Brazzaville, là où tout a commencé.