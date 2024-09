Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - l'Opep revoit sa prévision de demande de pétrole pour 2024

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) vient de revoir à la baisse sa prévision de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024 et 2025, évoquant les difficultés du marché pétrolier. Les membres de l'Opep, dont la République du Congo, ont précédemment reporté le projet visant à accroître la production de pétrole.

Dans son rapport mensuel publié, le 10 septembre, l'organisation a indiqué que la demande mondiale de pétrole augmenterait de 2,03 millions de barils par jour (bpj) en 2024, alors qu'elle prévoyait une croissance de 2,11 millions de bpj le mois dernier. Cette décision serait liée à une forte réduction de la demande en Chine, l'Opep ayant ramené sa prévision pour le pays de 700.000 bpj à 650.000 bpj en 2024.

La montée en puissance des énergies renouvelables, couplée à des politiques de plus en plus strictes en matière de lutte contre le changement climatique, réduit progressivement la demande de pétrole. « À l'avenir, la croissance économique de la Chine devrait rester bien soutenue. Toutefois, les vents contraires dans le secteur immobilier et la pénétration croissante des camions au Gaz naturel liquéfié et des véhicules électriques sont susceptibles de peser sur la demande de diesel et d'essence », a indiqué l'Opep.

Les observatoires sont partagés entre la vigueur de la croissance de la demande de pétrole en 2024 et le rythme de la transition vers des carburants plus propres dans le monde. L'Opep doit désormais naviguer entre la nécessité de maintenir l'équilibre du marché et la réalité d'une demande mondiale de pétrole qui tend à se réduire à moyen terme. Les prévisions révisées à la baisse de l'Opep ont provoqué une nouvelle chute des cours du baril, soulignant l'incertitude qui règne sur le marché.

Le pétrole a poursuivi son recul après la publication du rapport, le Brent se négociant en dessous de 71 dollars le baril, près de son prix le plus bas depuis mars 2023. L'Opep a également abaissé son estimation de la croissance de la demande mondiale en 2025 à 1,74 million de bpj, contre 1,78 million de bpj.