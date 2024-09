Nigeria: Oando rejoint le club des sociétés dont la capitalisation boursière s'élève à plus d'un milliard de nairas après une forte hausse de ses actions

Oando atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de nairas après une hausse de 207,6 % du cours de son action en août.

Le sentiment positif du marché stimule la croissance à la suite de l'acquisition de NAOC pour 783 millions de dollars.

Oando rejoint l'élite des entreprises nigérianes dont les actions valent plus d'un billion, aux côtés de Zenith Bank, SEPLAT, BUA Cement et Dangote Cement.

Oando, une société pétrolière et gazière nigériane, a atteint une capitalisation boursière de 1 000 milliards de nairas, ce qui la place dans le groupe d'élite des sociétés publiques de la Bourse nigériane (NGX).

Cette étape fait suite à une augmentation de 207,6 % du prix de son action en août, stimulée par le sentiment positif du marché après que la société a annoncé l' acquisition de Nigeria Agip Oil Company (NAOC), une filiale d'Eni, pour un montant de 783 millions de dollars.

L'acquisition, finalisée le 22 août, a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, les volumes échangés atteignant 547 millions d'actions. Oando rejoint désormais le club des "Stocks Worth Over One Trillion" (SWOOTS), qui comprend d'autres acteurs majeurs tels que Zenith Bank, Seplat, BUA Cement et Dangote Cement.

Points clés à retenir

Le cours de l'action d'Oando a grimpé de plus de 700 % depuis le début de l'année, ce qui en fait l'action la plus performante en août 2024. L'acquisition a encore renforcé la position d'Oando dans le secteur de l'énergie au Nigeria, le PDG Wale Tinubu soulignant l'engagement de la société à optimiser les actifs acquis et à stimuler la production.