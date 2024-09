Sénégal: Kahone - Une douzaine de quartiers raccordés à l'eau et à l'électricité grâce au PACASEN

Kahone (Kaolack) — Le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a permis à une douzaine de quartiers de Kahone d'avoir accès à l'électricité et de bénéficier d'une adduction d'eau potable, a affirmé le premier adjoint au maire de cette commune, Abdoulaye Mar.

"Le PACASEN est un levier de développement pour notre commune en ce sens qu'il nous a permis d'investir sur des préoccupations de la population, après avoir décelé les problèmes dont souffre notre collectivité territoriale, notamment l'électrification et l'adduction en eau potable, essentielles pour la vie de nos concitoyens", a-t-il souligné.

Abdoulaye s'exprimait lors d'une visite d'une délégation du PACASEN, en mission à Kahone.

Il souligne que le programme permis à une douzaine de quartiers de la commune d'être raccordés à l'eau et à l'électricité. Leur accès à l'eau et à l'électricité a été rendu possible grâce à l'extension des réseaux hydraulique et électrique.

Des pistes latéritiques d'un linéaire de quatre kilomètres ont aussi été réalisées grâce au financement consenti par le PACASEN.

Abdoulaye Mar indique que le programme a "octroyé une enveloppe de 200 millions de francs CFA à la commune". Avec cette enveloppe, Kahone a construit les murs de clôture de certaines écoles et des salles de classe et réhabilité deux postes de santé'.

Dans le but d'accompagner le processus de décentralisation, a-t-il souligné, le gouvernement de la République du Sénégal a mis en place, avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement (AFD), le Programme d'appui aux communes et aux agglomérations du Sénégal (PACASEN).

Ce programme, d'un montant de 130 milliards de francs CFA, a pour objectif principal de soutenir la mise en oeuvre de l'Acte III de la décentralisation, précise Alassane Diallo, responsable de la cellule de communication de l'Agence de développement municipal (ADEM).

Il participe de fait au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales, souligne ce responsable de l'ADM, la structure chargée de coordonner la mise en oeuvre du PACASEN.

"S'il n'y avait pas ce programme qui joue un rôle essentiel pour le développement des communes, on n'aurait pas la capacité de faire toutes ces réalisations-là pour répondre aux besoins de nos populations", déclare Abdoulaye Mar.