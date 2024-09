Congo-Kinshasa: Léopards - Fiston Mayele 4 buts déjà toujours en tant que remplaçant !

L'attaquant Fiston Mayele Kalala, a inscrit contre les Walya de l'Ethiopie, le lundi 9 septembre dernier, au stade Benjamin Mkapa, à Dars-es-Salam, en Tanzanie, son 4ème but avec les Léopards de la République Démocratique du Congo, en 15 sélections. Curieusement, les quatre réalisations de cet ancien joueur de V.Club, les a toutes réussies toujours comme joueur remplaçant. Son sélectionneur, Sébastien Desabre l'appelle "joker".

En effet, après un bref passage avec l'équipe nationale locale au Championnat d'Afrique des nations Chan Cameroun 2020, alors joueur local au sein de l'AS V.Club de Kinshasa, Fiston Mayele va honorer son premier match avec l'équipe nationale A, le 24 mars 2023, contre la Mauritanie, au stade TP Mazembe, à Lubumbashi, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Can Côte d'Ivoire 2023. Le score final de ce match était de 3-1 en faveur des Léopards. Ici, Fiston Mayele avait commencé le match sur le banc, avant de faire son entrée dans les temps additionnels. Il n'avait joué que deux minutes.

Il marquera alors son premier but face aux Panthères du Gabon, le 18 juin 2023, à Franceville, dans un match crucial et décisif. Mayele était entrée en cours de jeu pendant que la RDC menait 1-0, et va vite corser l'addition à 2-0, mettant son équipe à l'abri. Trois mois plus tard, soit le 9 septembre 2023, au stade des Martyrs de la Pentecôte, Fiston Mayele inscrira son deuxième but contre les Crocodiles du Nil du Soudan, toujours en tant que remplaçant. Le troisième but, c'est celui qui l'a marqué le 06 juin 2024, à Dakar, devant les Lions de la Teranga du Sénégal, et enfin, le 4ème contre l'Ethiopie, à Dars-es Salam. C'est un Léopards qui n'a pas assez de temps de jeu comme les autres, mais qui marque beaucoup.

%

Rendez-vous en octobre contre la Tanzanie

Le prochain match des Léopards, c'est au mois d'octobre, soit dans un mois contre les Taïfa Stars de la Tanzanie. Les deux équipes vont s'affronter en aller et retour en double confrontation, pour la troisième et quatrième journée.

La délégation de la RDC en provenance de Dars-es- Salam est rentrée mardi avec 6 points dans le compte. Elle n'était composée que de quelques joueurs, 9 au total sur les 24, qui sont : Chancel Mbemba Mangulu, Henoch Inonga Baka, Gaël Kakuta, Fiston Mayele Kalala, Charles Pickel, Lionel Mpasi, Dimitry Bertaud, Gédéon Kalulu et Timothy Fayulu.

Les 15 autres ont été libérés à partir de la capitale tanzanienne aussitôt après la victoire contre l'Ethiopie. Ils ont regagné leurs clubs européens. Le rendez-vous a été pris dans un mois à Kinshasa.

« Quinze joueurs des Léopards de la RDC, sur les vingt-quatre retenus pour le match contre l'Ethiopie, ont quitté le stade Benjamin Mkapa à la fin du match pour regagner leurs clubs respectifs via l'aéroport international de Dar-Es-Salam », a indiqué la Fédération congolaise de football association (Fecofa) sur son site.

Il s'agissait de Meschack Elia Lina, Arthur Maswaku, Joris Kayembe, Dylan Batubinsika, Noah Sadiki, Samuel Essende, Chadrack Akolo Ababa, Nathanaël Mbuku, Simon Banza, Axel Tuanzebe, Rocky Bushiri, Yoane Wissa, Edo Kayembe, Samuel Moutoussamy et Théo Bongonda.