Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du13 Septembre 2024

Sénégal : Parlement- Bassirou Diomaye Faye dissout l’Assemblée nationale

Deux ans après les dernières législatives, le président sénégalais a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale. La date des élections anticipées est fixée au 17 novembre. L’échéance était prévisible. Ce 12 septembre, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a dissous l’Assemblée nationale, comme la Constitution lui en donne le droit au bout de deux années de législature. « En vertu des pouvoirs qui me sont conférées par l’article 87 de la Constitution, je dissous l’Assemblée nationale », a annoncé le chef de l’État à 20 heures lors d’une allocution. (Source ; Jeune afrique.com)

Côte d’Ivoire : CAN 2023- La CAF octroie plus de 8 milliards de Fcfa à la FIF pour booster le football ivoirien

Le Symposium des entraîneurs du football africain, ouvert à Abidjan ce jeudi 12 septembre 2024, a marqué un tournant important pour le développement du football en Côte d'Ivoire. Lors de cet événement, le Secrétaire Général de la Confédération Africaine de Football (CAF), M. Veron Mosemgo-Omba, et le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), M. Yacine Idriss Diallo, ont signé le « Legacy Fund », un accord qui représente 20% de l’apport de tous les partenaires ayant associé leur image à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2023, organisée en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de cet accord, la CAF a attribué à la FIF une somme de 14 millions de dollars, soit environ 8 milliards 500 millions de Fcfa. Ce fonds est destiné à soutenir le développement du football en Côte d'Ivoire, notamment à travers la promotion des jeunes talents.

Soudan du Sud : Justice et loi- Le pays va mettre en place la justice transitionnelle d'après-guerre civile

Au Soudan du Sud, le président doit bientôt signer deux projets de loi qui visent à mettre en place les organes de la justice transitionnelle. Votés la semaine passée par le Parlement, ces projets de loi prévoient la création d’une Commission pour la vérité et la réconciliation et une autorité des indemnisations et réparations. Toutes deux doivent étudier les crimes et abus des droits de l’homme qui ont été perpétrés durant la guerre civile de 2013 à 2018.Dès 2018, les accords qui ont mis un terme à la guerre civile, prévoyaient la création de trois organes de justice transitionnelle. La Commission pour la vérité et réconciliation et l’autorité des indemnisations devaient être mises en place en 2020 après l’instauration d’un gouvernement de transition. «Mieux vaut tard que jamais » s’est réjoui, la semaine passée, Oliver Mori, porte-parole du Parlement. Pour les victimes, c’est évidemment un grand pas en avant. Mais beaucoup reste à faire. (Source : Rfi)

Niger : Résilience des ménages ruraux du pays - Plus de 47 milliards de Fcfa du FIDA pour renforcer la sécurité alimentaire

La signature des deux accords de financement additionnel portant sur le montant de 80 millions de dollars US, soit 47,6 milliards de Fcfa est intervenue, ce mercredi 11 septembre 2024 à Niamey, entre le Premier Ministre de la transition Nigerienne, M. Mahaman Ali Lamine Zeine et le Directeur régional du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, M. Bernard Hien. Ce financement additionnel du FIDA vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des ménages ruraux du Niger, un projet porté par le programme de développement de l'agriculture familiale dans les régions de Maradi, Tahoua, Zinder (ProDAF MTZ) et le Programme de développement de l'agriculture familiale dans la région de Diffa (ProDAF Diffa) (Source : anp)

Gabon : Constitution- L’Assemblée constituante se réunit du 12 au 22 septembre 2024

L’Assemblée Constituante se réunira du 12 au 22 septembre 2024, afin d’examiner le projet de constitution transmis le 31 août dernier au Président de la Transition le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema par le Comité Constitutionnel National, rapporte le dernier numéro du journal officiel. Dans sa parution du 8 au 15 septembre 2024, le journal officiel informe que le Parlement se réunira en Assemblée Constituante du 12 au 22 septembre 2024 à Libreville. « Une réunion du Parlement de la Transition en Assemblée Constituante est convoquée du 12 au 22 septembre » , a-t-on pu lire.Les députés et sénateurs qui seront désignés membres de cette assemblée constituante, auront donc 10 jours pour examiner le projet de constitution, avant le vote référendaire prévu d’ici fin 2024, selon le chronogramme de la Transition. (Source : alibreville.com)

Togo : Savanes- Nouvelle phase d’assistance envers les populations vulnérables

Au Togo, les populations de la région des Savanes victimes des conséquences de la crise sécuritaire, continuent de bénéficier de l’attention du gouvernement et de ses partenaires. Le ministère de l’action sociale a en effet achevé le 28 août dernier, une nouvelle phase d’assistance à leur profit. L'initiative soutenue par le Programme alimentaire mondial (PAM), s’inscrit notamment dans le cadre du Programme d’urgence pour le renforcement et la résilience (PURS) des populations. En tout, plus de 12 000 ménages, soit environ 63 000 personnes issues de 170 localités réparties dans les sept préfectures de la région, ont ainsi bénéficié d’une distribution de kits alimentaires. (Source : alome.com)

Bénin : Affaire domaniale à Bohicon - Un adjoint au maire et plusieurs cadres déposés en prison

Selon des informations obtenues par L’Investigateur, un adjoint au maire de la commune de Bohicon et sept autres personnes, présumées impliquées dans l’affaire dite de la « mafia foncière » à Bohicon, ont été déposés depuis hier. Cette décision fait suite à l’audition menée par le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Huit personnes, dont un adjoint au maire et deux cadres de la mairie, ont été placées en détention après avoir été présentées devant le procureur spécial, tandis que trois individus ont été libérés en raison d’insuffisance de charges. Le dossier est orienté en flagrant délit pour l’audience du 14 octobre 2024. (Source :acotnou.com)

Mali : Sécurisation de la région de Kidal et environs- Les FAMA saisissent plusieurs matériels de guerre

Les opérations de «nettoyage» de la région de Kidal des terroristes et leurs matériels se poursuivent normalement par les Forces Armées Maliennes (FAMa). La population de la ville de Kidal vient de poser un acte citoyen dans le cadre de l’accompagnement des FAMa pour atteindre cet objectif. Sur dénonciation de cette population, les Forces Armées Maliennes viennent de procéder à une importante découverte d’armes et de munitions dans la ville de Kidal. (Source : abamako.com)