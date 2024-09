Niger: Soutien au monde rural - Plus de 47 milliards de Fcfa du FIDA pour renforcer la sécurité alimentaire

La signature des deux accords de financement additionnel portant sur le montant de 80 millions de dollars US, soit 47,6 milliards de CFA est intervenue, le mercredi 11 septembre 2024 à Niamey, entre le Premier Ministre de la transition Nigerienne, M. Mahaman Ali Lamine Zeine et le Directeur régional du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) pour l’Afrique de l’Ouest et du centre, M. Bernard Hien. Rapporte l’Anp. Ce financement additionnel du FIDA, ajoute la source, vise à améliorer la sécurité alimentaire et la résilience des ménages ruraux du Niger, un projet porté par le programme de développement de l'agriculture familiale dans les régions de Maradi, Tahoua, Zinder (ProDAF MTZ) et le Programme de développement de l'agriculture familiale dans la région de Diffa (ProDAF Diffa).

Le premier financement additionnel de 40 millions de dollars US (environ 23,8 milliards de Fcfa) est destiné au ProDAF Diffa, dont la zone d'intervention initiale sera étendue à toutes les communes de la région de Diffa et à quatre départements de la région voisine d'Agadez.

Ce financement permettra d'atteindre un total de 63 000 ménages, soit environ 440 000 personnes, incluant des réfugiés, des personnes déplacées et/ou des rapatriés. Le deuxième financement de 40 millions de dollars US (environ 23,8 milliards de Fcfa) permettra au ProDAF MTZ d'intervenir dans les premiers pôles de développement économique (PDE) des trois régions de Maradi, Tahoua et Zinder, et d'étendre ses actions à trois autres PDE dans la région de Dosso.Ce financement additionnel permettra également au projet de toucher un total de 2 170 000 personnes réparties dans 24 communautés rurales.Le coût total du ProDAF MTZ et du ProDAF Diffa, y compris le financement additionnel, est estimé à 286,1 millions de dollars US (soit environ 170,2 milliards de FCFA) et à 116,7 millions de dollars US (soit environ 69,4 milliards de FCFA), avec des dates d'achèvement prolongées respectivement jusqu’au 30 septembre 2026 et au 31 mars 2028.

Selon Actions contre la faim, En 2023, la production des principales céréales (mil, sorgho, maïs, riz et fonio) était estimée à 5 163 867 tonnes, soit une chute de 13 % par rapport à 2022, selon un rapport de novembre 2023 de la Direction des statistiques du ministère de l’Agriculture du pays. En effet, dans les zones touchées par la crise sécuritaire et la violence, l’accès aux terres agricoles est très restreint, les cultures étant parfois occupées.