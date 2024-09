Togo: La redécouverte de jeux ancrés dans la culture togolaise

Le ministère des Sports et des Loisirs veut remettre au goût du jour les jeux traditionnels africains tels que l'Abito, Ampe, Bebelibe, Akonto, Adito et Vététré.

Cette initiative vise à préserver et à valoriser le patrimoine culturel tout en offrant des alternatives de loisirs sains et éducatifs aux jeunes générations.

Les jeux traditionnels africains, longtemps oubliés, font partie intégrante de l'identité culturelle et historique du continent. Ils ne sont pas seulement des divertissements, mais aussi des moyens de transmission de valeurs, de compétences sociales et de savoir-faire.

Voici un aperçu des jeux qui seront mis en avant dans cette relance :

L'Abito : Jeu populaire dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest, l'Abito est un jeu de stratégie qui se joue avec des graines ou des pierres, généralement sur un plateau creusé dans le sable ou sur une planche de bois avec des trous. Le but est de capturer le plus grand nombre de graines de l'adversaire. Ce jeu est non seulement un divertissement, mais aussi un moyen d'améliorer les compétences mathématiques et stratégiques des joueurs.

Ampe : Originaire du Ghana, l'Ampe est un jeu de sauts qui se joue principalement entre filles. Deux joueurs se font face et sautent en l'air en frappant leurs mains en même temps. À l'atterrissage, ils étendent l'un de leurs pieds en avant. Le joueur qui devine correctement le pied que l'autre va étendre gagne un point. L'Ampe est un jeu rapide qui développe l'agilité, la coordination et la concentration.

Bebelibe : Pratiqué principalement par les enfants, le Bebelibe est un jeu de lancer d'objets, souvent joué avec des cailloux ou des graines. Les participants doivent atteindre une cible précise ou réussir à lancer les objets dans un espace délimité. Ce jeu favorise la dextérité et la précision.

Akonto : Un jeu d'adresse et de stratégie, l'Akonto se joue avec des bâtons ou des pièces de bois. Les joueurs doivent lancer leurs bâtons pour atteindre un objectif précis ou éviter certains obstacles. Ce jeu permet de développer la concentration et la planification stratégique.

Adito : Adito est un jeu de société qui se joue avec des dés ou des cailloux sur un plateau marqué de cases. Les joueurs avancent leurs pièces en fonction du résultat des dés, et le but est de capturer ou bloquer les pièces de l'adversaire. Ce jeu combine hasard et stratégie et encourage les interactions sociales.

Vététré : Également connu sous d'autres appellations selon les régions, le Vététré est un jeu d'équipe qui ressemble au tir à la corde. Deux équipes s'affrontent pour tirer une corde de leur côté, testant ainsi la force, la coordination et l'esprit d'équipe. Ce jeu est souvent utilisé lors de fêtes ou de célébrations communautaires.

En relançant ces jeux, le ministère entend non seulement redonner vie à ces activités culturelles, mais aussi promouvoir des valeurs telles que la coopération, la stratégie, la force physique et mentale, ainsi que l'esprit communautaire.

Cette initiative vise également à encourager les jeunes à se reconnecter avec leurs racines culturelles et à apprécier la richesse de leur héritage.

Le ministère prévoit d'introduire ces jeux dans les écoles, les centres communautaires et lors des événements sportifs et culturels.

Des compétitions locales et nationales pourraient être organisées pour susciter l'intérêt et encourager la participation.

Les jeux traditionnels africains ont un fort potentiel éducatif et social, et leur renaissance pourrait jouer un rôle clé dans le renforcement des liens communautaires et le développement personnel des participants.