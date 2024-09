Algérie: Bechar - Entame d'un recensement des habitations et édifices publics touchés par les inondations

Bechar — Une vaste opération de recensement et de diagnostic des habitations et édifices publics touchés par les pluies torrentielles et les récentes inondations ayant touché la commune de Bechar a été entamée, dans le cadre des mesures préconisées par l'Etat, a-t-on appris jeudi des services de la wilaya.

Sept (7) groupes de travail chargés de l'inspection des habitations et des institutions publiques affectées par les inondations à travers la commune ont entamé leur mission pour l'établissement d'une expertise des habitations et institutions publiques touchées par les pluies torrentielles et les inondations, dans le but de faire un diagnostic et un bilan réel des dégâts, a-t-on précisé.

La mise en place de ces groupes de travail technique vient en concrétisation des mesures d'urgence adoptées lors d'une séance de travail présidée dimanche par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, au niveau de la cellule de crise au siège de la wilaya, en présence de la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kaouter Krikou, du ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, Lakhdar Rakhroukh et du Directeur général (DG) de la protection civile, Boualem Boughlef, a-t-on rappelé.