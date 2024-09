Ile Maurice: Laurent Marrier d'Unienville hisse la voile contre le cancer

interview

Laurent Marrier d'Unienville n'est pas étranger aux défis audacieux. Ce sportif mauricien a participé à des compétitions de planche à voile, notamment lors des Jeux des Îles. Passionné de sports nautiques, il pratique également le kitesurf et le ski nautique. En 2015, il a surmonté un cancer, un tournant décisif dans sa vie.

Par la suite, il a mené un projet ambitieux en réalisant le tour de l'île Maurice à pied avec sa famille, afin de sensibiliser au cancer et de lever des fonds pour l'ONG Link to Life, récoltant plus d'un million de roupies. Ce passionné de sports d'endurance, aujourd'hui âgé de 43 ans, a déjà parcouru l'île Maurice à pied, gravi le Kilimandjaro et fait le tour de l'île de la Réunion.

Il est par ailleurs engagé dans des initiatives environnementales et de mobilité durable, particulièrement avec le lancement d'Electrobike Discovery, qui propose des vélos électriques à Maurice. Ces projets reflètent son engagement envers la nature et le bien-être communautaire. Il valorise la simplicité, la discrétion et le retour aux sources, notamment à travers des projets agricoles et un écolodge à Bel-Ombre. Cette fois-ci, il se lance dans une aventure unique : faire le tour de Maurice en planche à voile.

Ce défi, qui incarne à la fois passion et résilience, poursuit un objectif bien plus grand : soutenir Link to Life, une association venant en aide aux patients atteints de cancer. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec lui avant son départ, prévu mardi prochain.

Pourquoi avez-vous décidé de faire le tour de Maurice en planche à voile pour soutenir Link to Life ?

Ce projet n'est pas seulement un défi sportif pour moi, c'est un engagement personnel profond. Depuis 2019, ma famille et moi soutenons Link to Life, qui fournit des soins gratuits aux patients atteints de cancer. Ayant été témoin de l'impact de cette maladie et de l'importance de l'accompagnement pour les malades, j'ai voulu entreprendre une action concrète. Ce tour de l'île en planche à voile est un moyen de collecter des fonds et de sensibiliser le public à cette cause essentielle. Chaque don contribuera à financer des traitements et à soutenir les familles touchées.

Comment se déroulera votre parcours autour de l'île ? Pouvez-vous nous détailler les étapes prévues entre mardi et dimanche ?

Le parcours commencera à Roches-Noires, et je prévois de naviguer entre deux et cinq heures par jour pendant six jours. Tout dépendra des conditions météorologiques et maritimes. Je naviguerai en dehors du lagon, ce qui représente un défi supplémentaire avec les vagues et les courants de l'océan. Chaque jour sera différent, mais l'objectif est de m'adapter à chaque situation tout en gardant la sécurité comme priorité. Nous partagerons des mises à jour régulières via les réseaux sociaux pour que tout le monde puisse suivre l'aventure en direct.

La mer est parfois capricieuse. Quelles sont les difficultés majeures que vous appréhendez ?

Le vent et les courants seront probablement mes plus grands adversaires. Naviguer hors du lagon, face aux vagues, demande une grande concentration et une gestion de l'endurance. Il y a également le risque de fatigue accumulée, et je devrais faire attention à n pas pousser trop fort chaque jour. De plus, la casse de matériel est une possibilité à laquelle je dois me préparer, car cela pourrait ralentir ma progression ou même m'obliger à interrompre le défi.

Quelles mesures avez-vous prises pour assurer votre sécurité pendant ces six jours de navigation ? Je naviguerai seul, mais je ne serai pas totalement isolé. Je serai équipé d'un GPS pour que mon équipe puisse suivre ma position en temps réel. J'aurai par ailleurs une radio VHF et d'autres équipements de communication pour rester en contact et signaler toute urgence. Mon frère Frédérick me suivra en 4x4 le long de la côte pour intervenir si nécessaire. C'est une aventure solitaire, mais avec une sécurité en arrière-plan.

Avez-vous un objectif précis de collecte de fonds pour Link to Life, et comment ces fonds seront-ils utilisés ?

Nous visons à récolter Rs 300 000, qui seront entièrement reversées à Link to Life. Ces fonds permettront de financer des traitements gratuits pour les patients atteints de cancer, ainsi que des consultations et des services de soutien psychologique. Chaque contribution fait une différence et permet à l'organisation de poursuivre son travail essentiel.

Comment les gens peuvent-ils suivre votre progression en direct et faire des dons ?

Les gens pourront suivre mon parcours en direct sur nos pages Facebook et Instagram, sous le nom DunienZil. Nous mettrons régulièrement à jour ces plateformes avec des vidéos, des photos et des récits de chaque étape. Un lien GPS en temps réel sera également disponible pour suivre ma progression. Pour les dons, une plateforme en ligne sécurisée a été mise en place pour faciliter les contributions.

Pourquoi la planche à voile ?

J'ai découvert la planche à voile à l'âge de 13 ans avec mon frère, et cela a été une véritable passion depuis. C'est un sport qui m'a appris la persévérance et la connexion avec la nature. Cette aventure en planche à voile est une manière de revenir à mes premières amours tout en donnant un sens plus profond à cette passion.

Que représente pour vous ce défi à 44 ans ?

À 44 ans, je vois ce défi comme une façon de prouver qu'il n'est jamais trop tard pour accomplir ses rêves. J'ai surmonté de nombreux défis, y compris une bataille contre le cancer, et ce tour de l'île en planche à voile est une manière de dire que nous devons vivre pleinement chaque moment et toujours repousser nos limites.

Un dernier mot ?

Je souhaite inspirer chacun à se dépasser et à soutenir des causes qui leur tiennent à coeur. Ce tour de l'île est une métaphore de la résilience et de l'espoir, et j'espère que cela motivera d'autres personnes à s'engager pour des actions significatives. Je tiens à remercier chaleureusement tous nos sponsors qui ont rendu ce projet possible. Un grand merci à Oxenham, IBL, CCare, Swan, Afrasia, Espace Marin, Dimitri Rault Photography, et Garmin pour leur soutien. Grâce à eux, nous avons pu concrétiser nos idées et offrir des moments uniques à notre public. Leur aide précieuse est essentielle à la réussite de ce projet, et nous sommes reconnaissants de les avoir à nos côtés.