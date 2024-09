Ile Maurice: Baisse constante des titres d'Emtel depuis l'introduction en Bourse

Une des raisons avancées par la direction d'Emtel pour expliquer la réaction du marché face à une société dont les indicateurs de performance sont au vert est qu'il est possible que le principal motif derrière certains projets d'investissement dans ces nouveaux titres ait été la spéculation par rapport à l'évolution de leur valeur. Elle trouve irrationnelle la posture d'un investisseur qui vendrait à perte ses titres.

Lorsqu'une société décide de placer une partie de son capital sur le marché boursier avec un prix de X roupies pour l'action, le jour de son introduction en Bourse, dans la plupart des cas, c'est dans l'espoir que la valeur X gagne en puissance. C'est l'expérience inverse que le groupe Emtel, leader du secteur mauricien des télécommunications, a connue depuis son introduction sur la principale plateforme de la Bourse de Maurice, le 5 juillet.

C'est une situation que bien des personnes ont du mal à accepter. Et pour cause. Le jour où les titres d'Emtel ont fait leur entrée officielle sur la place boursière, ils valaient Rs 23 par titre. Or, mardi à 13 h 30, la valeur du titre, qui a connu une baisse presque constante s'échangeait à Rs 19, donc une baisse de Rs 4 entre la date de l'introduction de ces valeurs en bourse et mardi. Soit une baisse de 17,4 %.

«J'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Quelque chose dont je ne peux définir ou déterminer la nature ne fonctionne pas comme on l'aurait souhaité. Le recours à une surévaluation des cours est-il une pratique courante chez des sociétés engagées dans des activités techniques ?», se demande Aslam Kathrada, hommes d'affaires très connu de la place.

Autre professionnel qui a du mal à comprendre cette baisse presque constante de la valeur des titres d'Emtel depuis leur introduction en Bourse n'est autre que Vashish Muniah, chargé de la gestion de portefeuilles à DTOS Capital Ltd, filiale du groupe IBL, un prestataire de nombreux services financiers et courtier dûment enregistré à la Bourse de Maurice.

«Emtel est une enseigne bien connue et un pionnier par rapport à sa capacité d'introduire de produits innovateurs à Maurice. Cette compagnie se vante d'être un opérateur qui dispose d'un leadership stable et qui bénéficie d'un appui soutenu du groupe Currimjee. Un opérateur de ce gabarit, qui jouit d'une part de marché on ne peut plus stable soutenu par des perspectives de croissance encourageantes, personne ne se serait attendu à une réception pareille de la part du marché», explique-t-il dans un courrier expédié au responsable de la rubrique Économie du journal.

Explication de Kresh Goomany, Chief Executive Officer (CEO) d'Emtel :«Les fondamentaux d'Emtel sont aussi solides qu'ils ont été le jour de l'introduction de ses valeurs à la Bourse de Maurice.» À quoi se réfère-t-il lorsqu'il parle des fondamentaux de la compagnie qu'il dirige ? Ce sont les indicateurs de performance de la société pour les premiers six mois de 2024, comparativement à la période correspondante en 2023 ponctués par une hausse de :

- 12,2 % pour le revenu occasionné par la prestation des services proposés;

- 16,6 % au niveau des bénéfices avant la perception des intérêts sur les prêts obtenus, les impôts, la dépréciation et l'amortissement;

- 23,4 % par rapport au résultat opérationnel sous-jacent, autrement dit du potentiel d'Etmel à faire du profit et qui n'est pas manifesté de façon explicite ;

- 17,5 % de profits sous-jacents avant la perception des impôts.

Réaction irrationnelle

Que dire du comportement du marché face à une telle performance? Kresh Goomany avoue qu'il en a perdu son latin. «Nous ne pouvons que conclure que le marché a réagi de façon irrationnelle. Il ne serait pas exagéré de qualifier la posture d'un investisseur qui a acheté les actions au prix de Rs 23 par titre pour les vendre à Rs 19 deux mois plus tard, sachant que la compagnie fournit de très bons résultats, que les fondamentaux n'ont pas changé et que la promesse de payer des dividendes à la fin de décembre tient bon. Nous ne pouvons que nourrir le sentiment que la spéculation par rapport à la valeur des actions était le motif principal derrière certains des projets d'investissement», dit-il.

Qu'en est-il de la perception que la valeur des titres d'Emtel pour leur introduction en Bourse aurait été surévaluée ? «L'évaluation des titres d'Emtel est un exercice qui a été confié aux professionnels de la branche mauricienne de KPMG, qui est un réseau international de cabinets d'audit et de prestation dans le domaine de conseil. L'exercice a conclu que la valeur d'une action du groupe est de Rs 26,41. C'est une remise de 13 % qui a abouti au prix de Rs 23 pendant toute la durée de l'offre publique initiale. En ce qui concerne l'évolution de la valeur du titre de la société sur le marché, celle-ci est soumise à l'état de situation de la demande et de l'offre sur le marché boursier. Point besoin de souligner que le groupe Emtel n'a pas de pouvoir pour contrôler ces deux éléments fondamentaux de ce marché. Tout ce dont Emtel peut se prévaloir, c'est de croire qu'il lui est toujours possible d'influencer la décision des investisseurs potentiels avec la publication régulière de documents sur notre performance financière, avec la tenue de réunions avec des analystes financiers ou encore par le biais d'émission d'annonces de la part de notre société», a poursuivi le CEO d'Emtel.