Soudan: Porte-parole pour la MJE - Le rapport de la mission d'enquête n'est pas neutre

Khartoum — M. Mohamed Zakaria, porte-parole officiel du Mouvement pour la Justice et l'Egalité - MJE, a qualifié le rapport de la commission d'enquête sur le Soudan qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme mardi, de non neutre.

Zakaria a expliqué que le comité, dans son rapport, accusait faussement les forces armées d'accusations irréelles et qu'il avait facilité la situation des milices rebelles dans le but de leur trouver une issue et de simplifier leurs violations.

M. Zakaria a souligné mercredi soir dans une déclaration à la « Chaîne TV Zarqa Media » que le travail du comité présentait de nombreuses lacunes qui compromettaient son impartialité, indiquant que le comité avait tenté dans son rapport d'assimiler les forces armées aux milices rebelles.

Zakaria a déclaré qu'il y avait un parti pris évident de la part du comité dans son travail et la préparation de ses rapports, indiquant qu'il s'est appuyé dans son rapport sur des témoignages de Soudanais dans trois pays : l'Ouganda, le Kenya et le Tchad, tout en fermant les yeux sur les Soudanais du Soudan du Sud, l'Égypte - le pays qui accueille la plus grande catégorie de réfugiés - et l'Éthiopie, indiquant que le pourcentage de personnes ayant fourni des témoignages est un faible pourcentage et un échantillon simple qui ne reflète pas les événements de manière fidèle.

Il a salué les efforts diplomatiques soudanais, notant que les responsables et les ambassadeurs ont fait un travail formidable en exposant les pratiques des milices rebelles avec des preuves, en les présentant avec force devant les forums internationaux et en réfutant les accusations du comité soulignant la nécessité de soutenir ce travail par des partenariats intelligents pour faire échouer les plans contre le Soudan.

Il a déclaré que les forces politiques qui soutiennent les institutions de l'État et l'armée doivent jouer le rôle de mobilisation de l'action populaire et d'activation de la diplomatie populaire pour créer l'impact souhaité et transmettre la voix des victimes à l'opinion publique occidentale./OSM