Soudan: Le Procureur général rencontre le Haut-Commissaire aux droits de l'homme à Genève

Genève — Maulana Al-Fatih Muhammad Issa Tayfur, procureur général de la République du Soudan et président du Comité national chargé d'enquêter sur les crimes et les violations du droit national et du droit international humanitaire, s'est réuni dans l'après-midi, avec M. Volker Türk, Haut-Commissaire aux droits de l'homme, à Genève.

Son Excellence a donné une explication des enquêtes menées par le Comité National, soulignant qu'il s'agit d'un comité indépendant qui comprend des experts juridiques de divers ministères et institutions spécialisés dans l'enquête sur les crimes et violations commis en violation du droit national et du droit international humanitaire, en particulier les crimes incluses dans le chapitre dix-huit du Code pénal soudanais, comme les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité et le génocide, soulignant que le comité enquête sur toutes les violations, quels qu'en soient les auteurs.

Selon les réclamations soumises par les citoyens, dont la plupart sont déplacés, et la soumission des rapports a été facilitée après la suppression de l'exigence de compétence spatiale basée sur la circulaire du procureur général à cet égard.

Son Excellence a également affirmé l'engagement du comité à respecter toutes les exigences d'un procès équitable et à fournir une aide juridique aux accusés qui ne peuvent pas plaider.

Au cours de la réunion, le procureur général a exprimé le désir et la disponibilité du Comité de coopérer avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme et son aspiration à bénéficier de programmes de renforcement des capacités dans les domaines de la collecte, de la conservation et de l'analyse des preuves et des systèmes procéduraux concernant les crimes liés aux droits de l'homme, soulignant la destruction des institutions des droits de l'homme en raison des violations commises par les milices rebelles.

Pour sa part, le Haut-Commissaire a exprimé l'espoir qu'un cessez-le-feu soit atteint et que le processus de responsabilisation soit entamé pour les violations, ne permettant pas l'impunité et mettant en oeuvre les principes de justice et de justice transitionnelle, soulignant la disposition de son bureau à fournir l'assistance nécessaire, parce que le pays a besoin de réconciliation et de réparation.

Il a également souligné la nécessité de sécuriser l'arrivée de l'aide humanitaire et d'assurer la sécurité des travailleurs humanitaires pour mener à bien leur rôle./ OSM