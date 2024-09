Burkina Faso: Des personnalités sommées de restituer les véhicules et bâtiments appartenant a l'Etat - Une mesure qui n'avait que trop tardé

En surfant sur les réseaux sociaux, comme j'aime à le faire pendant mes temps libres, je suis tombé sur un communiqué dont la substance me laisse sans voix. A première vue, je n'y croyais pas franchement ; les réseaux sociaux étant des canaux de diffusion de toutes sortes de fake news. Jusqu'à ce que je constate que la note émane du ministère de l'Economie et des finances.

Ce qui m'a rassuré quant à la fiabilité du document. En effet, dans cette note qui date du 5 septembre dernier, le ministre de l'Economie et des finances invite les personnalités ayant occupé des fonctions de responsabilité et bénéficié, de ce fait, de véhicules et/ou bâtiments, de les restituer au plus tard le 17 septembre 2024.

Le ministre a même mis en garde tous ceux qui ne se seraient pas soumis à cette disposition, en leur signifiant qu'il se réserverait le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rentrer en possession desdits biens. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, il se trouve des gens qui continuent de se servir des biens de l'Etat même n'étant plus aux affaires. C'est inadmissible. Je ne suis pas juriste.

Mais, pour moi, il s'agit purement et simplement d'une détention illégale des biens de l'Etat, qui pourrait être passible de sanctions. Franchement, les bras m'en tombent, surtout que cette affaire implique des personnes qui ont occupé de hautes fonctions dans ce pays. Ces individus auraient-ils perdu à ce point, la notion du bien public ? J'en doute fort. En tous les cas, une personne responsable, ne doit pas attendre qu'on l'interpelle sur cette question qui, pour moi, relève du bon sens.

Cette réaction du ministère pourrait sonner le glas d'un laxisme qui portait préjudice à notre Etat

En réalité, le comportement de ces personnalités sommées de restituer des biens qu'elles détiennent illégalement, montre à quel point la gestion de la chose publique pose problème au pays des Hommes intègres. En effet, dans ce pays, on peut retrouver des véhicules de services alignés devant des maquis les vendredis et samedis soirs, ou les voir défiler dans des cortèges de mariages et autres évènements festifs.

Dans ce pays, on peut voir un ancien DG confisquer à une villa ou un immeuble qu'il occupait du fait de sa fonction, comme si ce bien lui revenait de droit. C'est à se demander si ces personnes en apparence respectables, n'ont pas perdu la raison. En tout cas, que l'Etat soit obligé de donner de la voix pour réclamer à d'anciennes personnalités, ce qui lui revient de droit, il y a de quoi s'inquiéter pour l'avenir de la Nation. Le rappel à l'ordre du ministère est une bonne nouvelle.

Car, cette réaction qui n'avait que trop tardé, pourrait sonner le glas d'un laxisme qui portait préjudice à notre Etat. Moi fou, j'espère que ce communiqué ne sera pas un simple effet d'annonce. Autrement dit, le tout n'est pas de brandir des mises en garde. L'essentiel et le plus important, c'est de donner une suite à l'action engagée afin que celle-ci produise les résultats escomptés. Cela dit, c'est au-delà du 17 septembre qu'on jugera de l'effectivité de cette décision.