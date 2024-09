Congo-Brazzaville: Leadership féminin - Ida Christelle Makanda, un atout pour le développement des entreprises

Basée en France, Ida Christelle Makanda permet aux personnes, aux entreprises ou administrations qui la sollicitent de progresser, de valoriser leur potentiel, d'améliorer la qualité de vie et de réaliser leur aspiration profonde, de faire évoluer leur business ou leurs compétences, mais aussi d'avoir confiance en elles-mêmes. Elle est une coach impactante et authentique à qui on fait appel pour inspirer et motiver les autres.

Fondatrice et CEO de ICM Legal Consulting, femme engagée et combative, Ida Christelle Makanda marque son époque par son immense parcours personnel qui donne envie d'entreprendre et de réussir. Ses initiatives sont en faveur du bien commun, et elle profite de ses tables-rondes, ateliers et conférences pour accompagner et aider hommes et femmes à se réapproprier leur valeur pour plus d'impact.

« J'ai un parcours véritablement atypique, je suis juriste de métier et historienne de formation, car destinée initialement à l'enseignement en histoire. Après une expérience de plus de seize ans dans des entreprises de plus de cent salariés et dans des cabinets d'expertise-comptable, d'audit et de commissariat aux comptes tournés vers l'internationalisation, où j'ai occupé des fonctions à hautes responsabilités au département droit social et ressources humaines, j'ai ressenti la volonté de concevoir ma propre culture d'entreprise », explique-t-elle.

Entrepreneure et amoureuse de son continent, elle apporte sa pierre à l'édifice pour la construction de l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Avec plus de seize ans d'expérience professionnelle dans le droit du travail et droit social, le management des ressources humaines, la gestion de la paie, le droit des affaires, etc., Ida Christelle Makanda est une véritable source inépuisable de force dans la valorisation du droit, du conseil et de la gestion stratégique des ressources humaines, dont l'objectif est pour elle de rendre le droit accessible à tous et à toutes les entreprises en termes de compréhension, mais aussi en termes de temps.

« Je suscite l'intérêt de développer votre potentiel, je suis en mesure de contribuer significativement dans le cadre de votre projet personnel ou professionnel. Je peux impacter positivement votre existence pour une meilleure prise en main de vos projets quotidiens car, depuis toujours je préfère susciter l'envie de faire plutôt que le mépris de la défaite. Je préfère enclencher sainement la construction plutôt qu'inviter la destruction et j'ai toujours voulu et su encourager, féliciter plutôt que renverser mon prochain. Je propulse véritablement votre développement personnel par la compréhension éclairée de vos droits », a-t-elle dit.

Elle est aussi l'initiatrice du projet la legaltech "Lawtrust", une plateforme numérique inclusive qui accompagne les dirigeants au quotidien, avec un suivi très personnalisé en fonction du profil, avec une spécificité pour les personnes en situation de handicap.

Un véritable gain de temps et d'argent pour les entreprises, ainsi qu'une expérience pour les utilisateurs totalement inédite, avec des formations sur le personnel branding et le storytelling pour une entreprise impactant, dont les missions sont, entre autres, d'aider les entreprises à comprendre l'importance du personnel branding dans la construction d'une entreprise impactant, apprendre aux entreprises de développer un personnel authentique et cohérent, de maîtriser les principes de storylling et devoir les appliquer dans une entreprise.