Guinée: Koundara - Un enseignant âgé d'une quarantaine d'années se donne la mort en se jetant dans un puits à Saréboidho

Mercredi 11 septembre 2024, un enseignant de profession du nom de Seny Sané, âgé d'une quarantaine d'années s'est donné la mort en se jetant dans la commune rurale de Saréboidho, préfecture de Koundara.Selon nos informations, cet enseignant serait plongé dans un puits pour mettre fin à ces jours alors qu'il était déjà engagé à la fonction publique.

Contacté ce jeudi 12 septembre 2024, Bachirou Kaazo Boiro, président de la délégation spéciale de Saréboidho a expliqué comment ce monsieur s'est suicidé.

<< Monsieur Sané est revenu hier de son village à Sounkoutou, mais comme c'est les vacances il est allé faire les travaux champêtre avec sa petite famille dans son village situé à une dizaine de kilomètres. Arrivé là-bas, à chaque trois jours, il vient en ville pour faire ses petits achats et autres, et dès qu'il vient, il fait un crochet dans son logement. Ce n'est que cet appel que j'ai reçu à partir du bureau pour me dire que monsieur Sané s'est plongé dans le puits. C'est ainsi que nous nous sommes rendus sur les lieux avec la gendarmerie et la police, et nous avons constaté qu'il y est déjà. Immédiatement on s'est mis à l'oeuvre pour sa sortie dans l'eau, vous savez actuellement tous les puits sont remplis, c'est ainsi qu'on a pu trouver les puisatiers qui ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Heureusement j'avais le contact d'un pêcheur qui a souvent sauvé les personnes qui se noient dans les différents fleuves, j'ai dépêché une personne pour aller lui chercher, c'est grâce à ce monsieur qu'on a pu sortir son corps >>, a expliqué le président.

Poursuivant, il précise que son inquiétude est de savoir pourquoi ce monsieur a décidé de se plonger dans le puits.

<< Personnellement, mon inquiétude est de savoir pourquoi il s'est plongé dans ce puits ? C'est un suicide volontaire selon le médecin. Les OPJ étaient là, c'est leur travail de venir pour mener les enquêtes. Seny Sané était un monsieur âgé d'une quarantaine d'années, il était déjà engagé à la fonction publique. C'est un jeune très dynamique, très ponctuel qui aimait beaucoup son service. L'éducation a perdu un grand pilier, c'est regrettable >>, a-t-il déploré.

Il termine par demander à toute la population de Saréboidho à la vigilance, car dit-t-il, cet acte est une première dans leur localité.

À préciser que pour le moment, la cause de ce suicide reste encore inconnue. Le défunt était marié et père de trois enfants.