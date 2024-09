Madagascar: Succession d'incendies à Antananarivo - Une situation alarmante, une dizaine de maisons parties en fumée

Antananarivo, la capitale, fait face à une vague préoccupante d'incendies qui se sont produits en l'espace de quelques jours. Au cours de la dernière semaine, neuf incendies ont été enregistrés dans divers quartiers tels que Soarano, Antohomadinika, et plus récemment, Isotry. Hier, deux nouveaux incendies ont ravagé les quartiers d'Isotry et d'Antohomadinika, suscitant des inquiétudes parmi les habitants et les autorités.

Le premier incendie s'est déclenché à Isotry, près d'un magasin de bois, dans la matinée. Le feu s'est rapidement propagé, rendant son contrôle difficile pendant près d'une heure. Malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, le manque d'eau a entravé les efforts pour maîtriser les flammes. Finalement, le feu a été éteint, mais l'origine de cet incendie reste encore floue.

Quelques heures plus tard, un deuxième incendie s'est déclaré à Antohomadinika, dans la zone de Vassacos, vers 10 heures. Des maisons en dur et en bois étaient déjà en proie aux flammes lorsque les pompiers de Tsaralàlana sont arrivés sur place. Devant l'ampleur de la situation, des renforts de la caserne d'Anosivavaka ont été sollicités pour venir à bout de l'incendie. Après une lutte intense d'une heure, les pompiers ont pu contrôler les flammes, mais le feu n'a été complètement éteint qu'aux alentours de midi. Bien qu'aucune perte humaine n'ait été signalée, les dégâts matériels sont considérables, avec quatre maisons détruites, dont une en dur, un atelier de menuiserie bois et un magasin de stockage.

L'origine de ces deux feux reste incertaine. À Antohomadinika, des témoins ont rapporté une explosion avant le début des flammes, mais cela n'a pas encore été confirmé officiellement. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les causes exactes.

Ces incendies à répétition posent des questions sur leur nature : sont-ils accidentels ou dus à des problèmes structurels ? Les hypothèses penchent vers la vétusté des infrastructures et les constructions qui ne respectent pas les normes de sécurité. En période de saison sèche, de tels accidents sont récurrents dans la capitale, laissant les habitants dans une alternance de résilience et de désespoir face à une situation qui semble se répéter chaque année.

La capitale doit rapidement trouver des solutions pour prévenir de tels drames, notamment en améliorant l'accès à l'eau pour les interventions et en sensibilisant les habitants aux risques d'incendies.