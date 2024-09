Maroc: La Police de secours - Un concept novateur de proximité (Revue de Police)

Rabat — Le 52è numéro de la "Revue de Police", publiée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en langues arabe et française, consacre un Spécial à la "Police de secours", en tant que concept novateur de proximité et de management de la sécurité urbaine, tout en braquant les projecteurs sur les salles de commandement et de coordination, des structures sécuritaires intégrées au service de la sécurité urbaine, et le service "Allô 19", un nouveau système à la pointe de la technologie.

Dans ce numéro, la DGSN reproduit d'abord le texte intégral du Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion de la Fête du Trône, puis consacre son éditorial aux efforts déployés par la DGSN pour s'inscrire sur la voie de la modernisation, notamment en se dotant d'outils et de technologies idoines, pour mener à bien sa mission régalienne, celle de la protection des personnes et des biens.

Fortement imprégnée de l'esprit de la modernisation, la DGSN explore toutes les potentialités offertes par les nouvelles technologies, étudie leur faisabilité, teste leur efficacité et les adapte pour en faire des outils performants, efficaces et efficients, qui répondent aux vrais besoins en matière de sécurité, ainsi qu'aux enjeux et défis sécuritaires en perpétuelle mutation, relève l'éditorialiste, ajoutant que c'est dans cette logique que s'inscrit le projet des Salles de Commandement et de Coordination.

La nouvelle configuration de ces salles, dit-il, incarne l'esprit de modernisation et d'appropriation des nouvelles technologies, affirmant : "ces salles ou centres, oserait-on dire, remplacent progressivement les anciennes Salles de Trafic, dont la mission principale se résumait, bien que très importante, à la réception des appels d'urgence".

L'intégration des nouvelles technologies dans le dispositif a élargi le spectre d'action et a donné naissance à de nouvelles missions et spécialités au sein de cette structure policière, telles que la vidéoprotection, la cartographie opérationnelle et la géolocalisation, a-t-on poursuivi.

Quant au service "Allô 19", la revue précise que c'est un système composé de trois applications permettant à la fois, aux opérateurs téléphoniques de gérer les appels d'urgence d'une manière professionnelle, et aux responsables de superviser le travail desdits opérateurs d'une façon efficace et optimale.

Dans la rubrique "Éclairage", la publication jette la lumière sur l'École des spécialités policières relevant de l'Institut Royal de Police à Kenitra et qui est une réplique miniaturisée d'une vraie Salle de Commandement et de Coordination.

Ainsi la revue détaille les différentes formations initiales et spécialisées, en adéquation avec les nouvelles exigences technologiques, en plus d'une pédagogie rénovée, axée sur la pratique opérationnelles et les mises en situation professionnelle.