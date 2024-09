Congo-Brazzaville: Tennis - Un nouveau bureau élu pour booster la discipline

Au terme de l'assemblée générale élective de la Fédération congolaise de tennis, le 10 septembre à Brazzaville, un nouveau bureau exécutif a été mis en place pour diriger ce sport.

Les membres de cette fédération, réélus pour certains et élus pour d'autres, se sont tous engagés inlassablement dans la cohésion pour relever le niveau du tennis congolais durant l'olympiade 2025-2028.

En présence du représentant du ministère des Sports, Antoine Ndolo Kombo, et du comité national olympique et sportif congolais, Jean-Claude Itoua, les représentants des clubs s et des ligues ont renouvelé leur confiance à Germain Ickonga Akindou.

Ce dernier a promis concrétiser le souhait des pratiquants et leurs dirigeants, notamment dans la formation, la vulgarisation et la pratique du tennis dans plusieurs localités du Congo. Selon le président, la pratique du tennis chez les moins de douze ans ainsi que les filles sera effective à travers le lancement de plusieurs programmes concernant cette catégorie d'athlètes. Il veut également faire de la Fecoten une niche de création d'emploi via les clubs et autres structures sous tutelles.

Pour bien mener son projet de développement sportif, Germain Ickonga Akindou s'appuiera sur le savoir-faire des autres membres du bureau, dont Hugues Henri Ngouélondélé, qui a été premier vice-président.