Afrique: L'UNITA à Cuanza-Norte considère Neto comme une icône de la liberté en Afrique

Ndalatando — Le secrétaire provincial de l'UNITA à Cuanza-Norte, Francisco Fernandes (Falua), a qualifié le premier Président de l'Angola, António Agostinho Neto, d'une icône de la lutte pour l'indépendance nationale et la liberté des peuples d'Afrique.

Se confiant aujourd'hui (jeudi) à l'Angop, à propos du 17 septembre (Journée du Héros National), Francisco Falua a déclaré que, indépendamment de l'option politique de chaque citoyen, Agostinho Neto est pour tous les Angolais une référence incontournable de la culture et du nationalisme angolais, pour la conquête de l'indépendance nationale.

Le politique a caractérisé Agostinho Neto comme un homme de culture, homme politique et père de la nation qui doit continuer à mériter le respect et l'affection de tous les Angolais, pour avoir été le proclamateur de l'indépendance et le premier président du pays.

A son tour, le professeur Joaquinito Manuel a loué la figure du premier président de l'Angola et a défendu un hommage permanent à ladite entité et pas seulement pendant le mois de septembre.

Le citoyen Chano Hermenegildo a également défendu un hommage permanent de la figure du premier Président de l'Angola, spécialement dans le secteur de l'éducation, pour qu'il soit connu par les générations futures.

Dans le cadre des événements de la Journée Nationale du Héros, l'Office de la Culture, de l'Hôtellerie, du Tourisme et de la Jeunesse et des Sports de Cuanza-Nord organise une foire littéraire et une exposition photographique sur « La vie et l'oeuvre d'Agostinho Neto », à partir de ce lundi, sur la place Primeiro de Maio, à Ndalantando.

Marquée par l'exposition de portraits qui reflètent la vie familiale, la carrière académique, professionnelle et politique du premier Président de l'Angola, la foire enregistre un afflux massif de citoyens, en particulier de jeunes étudiants, dans le but de mieux connaître la figure d'António Agostinho Neto.