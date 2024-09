Madagascar: Foire Régionale Analamanga - La deuxième édition du 20 au 22 septembre au Kianja Barea

C'est reparti pour la Foire Régionale Analamanga. La deuxième édition de cette manifestation initiée par la région Analamanga se déroulera du 20 au 22 septembre au Kianja Barea. Cette année, les organisateurs ont décidé d'innover en muant la simple foire en un véritable festival où les visiteurs auront l'occasion de découvrir la région Analamanga sous toutes ses coutures.

En effet, les 13 districts qui forment la région Analamanga feront chacun une démonstration de leurs spécificités sur les plans social, économique et culturel. « Les potentialités économiques, les aspects culturels et tout ce qui est intéressant à connaître dans les districts seront mis en avant » a expliqué, la secrétaire général de la région Analamanga Farambolanoro Ratsiarovala, lors d'une conférence de presse tenue hier au Campus Telma qui est le partenaire de la manifestation. Au programme du festival se trouve bien évidemment les offres de produits et services de chaque district mais aussi des entreprises et des associations et organismes participants. « 100 stands sont prévus durant la Foire », selon toujours les organisateurs.

Parallèlement aux offres commerciales, des manifestations culturelles et des spectacles se dérouleront sur un grand podium spécialement aménagé à cet effet. Placé sous le thème « Connaissez-vous Analamanga, la région Analamanga tsy maintsy mandroso » le festival sera aussi marqué par un grand carnaval qui partira du Glacier Analakely, pour traverser l'Avenue de l'Indépendance avant de tourner devant la gare Soarano et reprendre la direction du tunnel Ambohidahy puis longer le Lac Anosy et finir au Kianja Barea.

La manifestation sera gratuite. Partenaire de la manifestation, Telma aura également l'occasion de mettre en avant ses produits et services toujours aussi innovants, aux visiteurs de la Foire Régionale Analamanga.