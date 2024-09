Madagascar: ART contemporain - Nouvel espace pour Hakanto Contemporary

Le Hakanto Contemporary a changé de lieu, mais pas de quartier à Tanjombato, depuis hier lors de l'annonce à la presse. Là où les artistes sont le cœur battant du projet, leurs œuvres, les échos du maintenant, là où monsieur tout le monde et l'érudit de l'art peuvent discuter, boire un verre ensemble, refaire le monde... un grand hangar peut le permettre.

Vu le hangar blanchi à l'extérieur et fraîchement cimenté à l'intérieur, avec des traces relatives de vieux dépôt de film de série B, le nouveau local du nouvel espace de Hakanto Contemporary à Tanjombato semble vouloir se placer dans la durée. Hier, ont eu lieu la rencontre entre l'équipe Hakanto et la presse, l'inauguration des lieux et le lancement de la saison inaugurale « Histoires de famille ».

Là-bas, place au « fihetseham-po », ce qui pourrait être traduit selon plusieurs sens par affect, émotion, sentiment... « De par mon engagement patriotique... parce que les artistes, on les a oubliés, ils étaient absents », avance Joël Andrianomearisoa, à la tête de cette plateforme d'art. Il a été l'un des fondateurs de Hakanto Contemporary en février 2020. La première thématique inaugurant ce lieu déplacé a été la famille. Des installations autour de cette « valeur » partagée par des artistes comme Aude Onivola Rajaona, Jessy Razafimandimby, Alexandre Gourçon et d'autres. Sur six installations entre art moderne et art contemporain, « nous travaillons pour l'art de maintenant, des œuvres de maintenant... quel que soit l'âge des artistes », ajoute-t-il.

Une première installation avec l'impression d'enthousiasme de bleu, sauf qu'un large espace cadré de grands tissus noirs détonne sur ce brouhaha conceptuel. À l'intérieur, des pierres levées alignées rappellent des symboles malgaches. Soudain, sous des lumières distillées règnent l'ordre et la permanence. Limite site de rituel de société secrète, les visiteurs se mettent bizarrement à chuchoter.

Le pari de l'équipe de Hakanto Contemporary est de faire de ce lieu un plateau de partage avant tout. Il est prêt à accueillir, même les séances de beuveries entre collègues ou potes de quartier. Bref, un lieu de connexion dans un environnement baigné d'art et d'artistes. « Nous ne sommes ni un musée, ni une fondation », précise Joël Andrianomearisoa. Bien que la bibliothèque, à l'entrée avec l'accueil, propose des livres du siècle dernier de Richard Andriamanjato, de Jean Joseph Rabearivelo... Jusqu'en mars 2025, l'exposition inaugurale « La famille » sera ouverte au public. Une autre saison débutera et sans doute une autre thématique.