Sénégal: À Dakar, un forum sur la mobilité professionnelle entre entrepreneurs belges et sénégalais

Un forum économique s'est tenu mercredi à Dakar pour faciliter la "mobilité professionnelle" des entrepreneurs entre la Belgique et le Sénégal. La rencontre a eu lieu dans le cadre du PEM Wecco, un projet destiné à la "mobilité entrepreneuriale" entre les deux pays et mis en oeuvre par Enabel, l'Agence de développement de l'État fédéral belge. Elle a été ponctuée de visites de stands, de panels, de témoignages d'entrepreneurs et d'activités de réseautage.

Le forum marque la fin du PEM Wecco, qui a été mis en oeuvre au cours des trois dernières années avec un financement de 2,5 millions d'euros, environ 1,6 milliard de francs CFA, fourni par l'Union européenne. Le but du projet était de "renforcer les liens" entre les entrepreneurs belges et ceux du Sénégal, et de "faciliter la rencontre entre les personnes ayant des intérêts communs", de part et d'autre. L'un des objectifs du PEM Wecco était de faciliter aussi le dialogue sur la migration économique entre les deux pays.

"C'est un projet pilote. Pour nous, l'idée était de voir comment mieux travailler sur [...] la mobilité entre nos deux pays, entre nos entreprises", a expliqué Hélène De Bock, l'ambassadrice de la Belgique au Sénégal. Le forum a réuni de nombreux entrepreneurs "dynamiques et innovants", a-t-elle dit à l'ouverture de la rencontre économique.