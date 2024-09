Madagascar: Transformation de l'agriculture - Appel à l'implication du secteur privé par l'État

Des membres du gouvernement ont assisté hier à l'ouverture officielle de la 6e édition de la Foire Internationale de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche (FIA) qui se déroule au parc des Expositions au Forello Tanjombato.

À cette occasion, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Hajarison François Sergio, a fait appel à l'implication du secteur privé pour la transformation de l'agriculture. « C'est le moteur de développement permettant de mettre en oeuvre les stratégies de notre département ministériel visant à concrétiser la vision du président de la République Andry Rajoelina.

Ces stratégies portent notamment sur l'augmentation de la production agricole et la mise en place des usines de production d'engrais, et ce, avec le concours du secteur privé. Il en est de même pour la production de semences de qualité via l'exploitation et l'extension des centres multiplicateurs de semences.

En outre, la vulgarisation des techniques de production plus appropriées et performantes pour ne citer que la technique « PFUMVUDZA » de Zimbabwe basée sur l'agro écologie, s'avère également primordiale. Des expérimentations ont déjà été menées sur des parcelles. Et des techniciens malgaches ont été envoyés au Zimbabwe pour assurer la formation des formateurs », a fait savoir le ministre de tutelle.

Vulgarisation du riz hybride

%

Ce n'est pas tout ! « Nous allons promouvoir les cultures à grande échelle afin de booster la production sans oublier l'appui en intrants et équipements agricoles aux exploitants agricoles familiaux à travers le Fonds de Développement Agricole (FDA). L'objectif vise à satisfaire les besoins alimentaires locaux pour éviter la dépendance en importation tout en exportant le surplus de production », a-t-il enchaîné. Dans la même foulée, la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté Alimentaire, Tahian'ny Avo Razanamahefa, a souligné l'importance de la vulgarisation de la culture de riz hybride qui devient une politique nationale de l'Etat.

Cela fait suite à la rencontre entre le président Andry Rajoelina et le président chinois Xi Jinping en Chine dernièrement. « Huit régions pratiquent actuellement la culture de riz hybride. Nous allons bientôt produire des semences sur une surface de 2 000 ha à Morondava avec l'appui du gouvernement chinois. Le développement de la mécanisation agricole n'est pas en reste. Il est à noter que les usagers de cette technologie parviennent déjà à obtenir un rendement de productivité jusqu'à 12 tonnes à l'hectare. C'est un grand défi pour atteindre l'autosuffisance alimentaire et faire de Madagascar le grenier à riz de l'Océan Indien, voire de l'Afrique », a assuré la Secrétaire d'Etat auprès de la Présidence en charge de la Souveraineté Alimentaire.

Par ailleurs, « mon département et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage travaillent en étroite collaboration pour ce faire. Nous sommes en même temps ouverts au secteur privé pour la promotion du 3P ou partenariat public-privé », a-t-elle conclu.

Parlant de la 6e édition de la FIA, coorganisée par l'agence Forello Hazovato et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, de nombreux produits du terroir et des innovations y sont à l'honneur. Plus de 300 acteurs de différents secteurs d'activité et de filières agricoles et d'élevage y participent jusqu'au 15 septembre 2024.

Des animaux d'élevage d'exception sont, entre autres, exposés durant la foire, outre la promotion du savoir-faire des paysans. Des conférences thématiques y sont également organisées.