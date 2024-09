Congo-Brazzaville: Championnat national de scrabble francophone - Cyrille Tchicaya double lauréat

Cyrile Tchicaya a marqué le jury, le 8 septembre, en remportant deux épreuves, notamment l'Elite et le Classique, devant les concurrents venus de quatre autres départements, à savoir Pointe-Noire, Bouenza, Niari, Sangha, lors de la 7e édition du championnat national de scrabble francophone organisée à Brazzaville, du 5 au 8 septembre, par la Fédération congolaise de scrabble.

Environ vingt-cinq scrabbleurs qui constituent l'élite nationale se sont affrontés en plusieurs parties, en l'occurrence le Blitz, l'Elite, et le Classique. Ceci sous le signe de la transhumance de la fédération qui dorénavant se place sous la tutelle du ministère des Sports, au détriment de celui de la Culture et des Arts.

Au final, c'est Cyrile Tchicaya qui s'est taillé la part du lion en s'emparant, au terme de plusieurs batailles de longue haleine, de deux médailles d'or en duplicate Elite et en Classique communément appelé Cuisine par les amoureux du scrabble. Une première pour l'ancien champion d'Afrique 2019 en défi africain.

« Je suis très content parce que c'est le plus dur des championnats auquel j'ai participé. Parmi les deux trophées que je viens de remporter, le Classique est le meilleure, parce que c'est le seul titre qui me manquait », a signifié le Pontenegrin qui est repart avec 160 000 FCFA. Un grand satisfecit au regard du niveau de la concurrence, et a ajouté, pour encourager ses adversaires: « Ce n'est pas donné à tout le monde de gagner. Quand on a le temps de s'entraîner, il y a toujours un résultat. Aujourd'hui, la chance m'a une fois de plus souri mais demain, cela pourrait être quelqu'un d'autre. La continuité fera qu'un jour tout le monde gagne ».

Notons que Cyrile Tchicaya reste le scrabbleur le plus titré du Congo avec 8 titres nationaux, à savoir 3 en Blitz, 3 en Elite, 1 en Classique et 1 autre en grand Chelem.

Un champion en cache un autre

Au Blitz, épreuve de rapidité, c'est un Dolisien, Rodima Dihoulou, qui s'est distingué parmi tant d'autres en s'emparant de la médaille d'or. Une joie immense qu'il a manifesté dans ces propos, surtout que c'est une grande première. « C'est une joie indescriptible parce que les plus grands clubs dans ce jeu c'est Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie. Après 10 ans d'expérience, de souffrance, j'occupe aujourd'hui la première place après avoir été plusieurs fois deuxième au Classique, lors des championnats précédents. Le trophée c'est pour le Niari et tous ses scrabbleurs », a-t-il dit.

Fait marquant lors de cette septième édition, la distinction de Briny Matouridi qui a performé en se classant sur tous les tableaux, deux fois deuxième en Blitz et en Elite, puis troisième en Classique en ratant de peu les premières places et la finale du Classique pour affronter le grand octuple champion du Congo, Cyrille Tchicaya. Le cadet de cette fédération surnommé « L'enfant » s'est emparé d'une bagatelle somme de 160 000 FCFA obtenue après cumul de ses accessits. Ce dernier nourrit de grandes ambitions d'être champion du Congo, d'Afrique et du monde.

Quant à la Fédération congolaise du scrabble, elle nourrit de grands espoirs pour ce qui est de la conquête d'autres départements. Il s'agira d'ouvrir d'autres ligues dans les dix autres départements en dehors de Brazzaville et de celles qui existent déjà grâce à une politique séductrice et attrayante, a précisé le vice-président de cette fédération, Micky Eleka, qui se réjouit de l'affiliation de cette Fédération au ministère des Sports.

« On espère sur l'apport du ministère des Sports pour atteindre notre objectif, celui d'intéresser toutes les couches sociétales, surtout la jeunesse au niveau de tous les départements que nous devons conquérir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le scrabble, qui y jouent et ont certainement perdu la main. Nous intéresserons aussi les élèves, les étudiants. La preuve, l'un d'eux qui n'a que 17 ans a gagné trois médailles », a-t-il conclu.