Burkina Faso: L'homme le plus fort du monde - Le Burkinabè Iron Biby surprend et bat son record de 230kg

L'athlète burkinabè de 32 ans, Cheick Ahmed al-Hassan Sanou, « Iron Biby » pour ses fans, a de nouveau prouvé qu'il était l'«homme le plus fort du monde » en décrochant son sixième titre de champion de log lift lors de la compétition du 7 septembre, à Birmingham, au Royaume-Uni.

A travers ses prouesses, il vient de battre son propre record du monde en se lançant un nouveau défi. Lors de cette compétition, il a séduit le public et mis à mal ses adversaires qui étaient incapables de soulever 220kg. Iron a aisément fait mieux (231kg) et dépassé son record qui était établi à 230 kg, en novembre dernier. « Ce qui joue le plus, c'est le mental. On peut être bon à l'entraînement, mais mentalement si tu n'es pas solide, il n'y aura pas la connexion qui va te permettre de bien performer. J'ai eu beaucoup de séances avec des professionnels de la préparation mentale et c'est ça qui m'a aidé à me surpasser. Cela m'a pris deux ans pour ajouter un kilo, mais j'aime écrire quand même l'histoire, relever le défi et mes objectifs. Maintenant, l'objectif pour moi, c'est 240 kg », a-t-il indiqué.

Les encouragements viennent de partout car ce succès a déclenché une vague d'émotion chez le natif de Bobo Dioulasso. Des larmes ont coulé sur le visage de ce colosse de 180 kg avant qu'il ne brandisse fièrement le drapeau du Burkina Faso. Plus qu'une icône nationale, Iron Biby est également officier de l'Ordre de l'Étalon, une distinction qu'il a reçue il y a près d'un an.