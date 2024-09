Congo-Brazzaville: Musique - Petit pays et les sans visas à Pointe-Noire

Le musicien camerounais, Adolphe Claude Alexandre Moundi, alias Petit pays, et son orchestre de choc dénommé Les sans visas, donneront un concert mémorable le 13 septembre dans la ville océane, afin de renouer le contact avec leurs fanatiques et ses sympathisants du Congo.

Né le 5 juin 1967 à Douala, la capitale économique du Cameroun, Petit pays a grandi dans une famille monoparentale. Il a d'abord envisagé une carrière de footballeur avant de se tourner vers la musique.

En 1985, il part pour Paris, en France, poursuivre ses études et sa carrière musicale. Malgré des débuts difficiles, il réussit à se faire un nom dans le monde de la musique grâce à son talent et à sa persévérance.

Surnommé "Le Turbo d'Afrique", "L'avocat défenseur des femmes", et "King of makossa love", Il est connu pour son style unique qui mélange le makossa, le zouk et le slow, souvent appelé « Makossa love ». Petit pays chante en douala, en français, et en pidgin. Il est reconnu pour ses performances énergiques et ses paroles qui touchent des thèmes variés, allant de l'amour à la société.

Petit pays a une discographie impressionnante avec plus de 35 albums. Parmi les plus marquants figurent "Ça fait mal" produit en 1987 et qui a marqué le début de sa carrière. Il sied de faire également mention de "Class F et Class M " paru en 1996. C'est un double album qui a connu un énorme succès, avec plus de 50 000 cassettes vendues le jour de sa sortie. "Wala Longo'o" sorti en 2019 est le plus récent de ses albums.

Les sans visas est l'orchestre qui accompagne Petit pays depuis de nombreuses années. Il est connu pour sa capacité à fusionner différents styles musicaux et à créer une ambiance festive lors de leurs concerts.

Petit pays est une figure emblématique de la musique camerounaise et africaine. Son concert du 13 septembre promet d'être un événement mémorable, célébrant des décennies de succès et de contributions à la musique.