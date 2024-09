Congo-Brazzaville: Soft power days 2024 - La 4e édition débute le 20 septembre

À l'occasion de la 4e édition des Soft power days 2024, les Ateliers citoyens du Congo (ACC) organiseront, du 20 au 21 septembre , à Pointe-Noire, une série d'activités liées aux secteurs des industries culturelles et créatives (ICC), en vue de conduire les jeunes entrepreneurs et créateurs culturels africains à l'excellence.

La messe de la culture vise, entre autres, à mettre en lumière le potentiel des industries culturelles et créatives en Afrique et à encourager leur développement, à offrir des formations et des ressources pour aider les jeunes entrepreneurs à transformer leurs idées en succès, et à faciliter les échanges et les collaborations entre les différents acteurs de l'industrie.

Au cours de ces assises, plusieurs activités sont prévues, notamment le business game, les panels et conférences, les rencontres et le networking, les projections de films et les ateliers pratiques.

Le business game est une compétition palpitante où les participants pourront mettre en pratique leurs compétences entrepreneuriales et collaborer pour résoudre des défis réels. Pendant les panels et conférences, ils prendront part à des discussions animées par des experts sur des sujets variés tels que le cinéma africain, la musique, le numérique et le tourisme. Ces panels offriront des perspectives précieuses sur les tendances actuelles et futures des industries culturelles et créatives.

Lors des rencontres et du networking, les participants auront l'occasion unique d'échanger avec les leaders d'opinion, les investisseurs et d'autres acteurs clés de l'industrie culturelle africaine. Ces interactions pourront ouvrir des portes à de nouvelles collaborations et opportunités.

Pendant les projections de films et les ateliers pratiques, les acteurs de l'industries culturelles et créatives auront la possibilité de célébrer le cinéma africain, mais aussi de favoriser des interactions entre les réalisateurs et les acteurs avec des projections de films suivies de discussions, et d'acquérir de nouvelles compétences et techniques dans divers domaines des industries culturelles et créatives.

Les retrouvailles rendues possibles par les Soft power days connaîtront la participation d'une gamme variée et diversifiée d'exposants et d'intervenants. Dans la rubrique cinéma, les réalisateurs et producteurs renommés comme Balufu Bakupa-Kanyinda et Alain Gomis partageront leurs expériences et leurs visions pour l'avenir du cinéma africain. En musique, les artistes et producteurs tels que Youssou N'Dour et Angélique Kidjo discuteront des défis et des opportunités dans l'industrie musicale africaine.

Au niveau de la technologie, les innovateurs comme Rebecca Enonchong, fondatrice d'AppsTech, et Iyinoluwa Aboyeji, co-fondateur d'Andela et Flutterwave, présenteront des solutions technologiques pour les industries culturelles et créatives. Enfin, en tourisme, les experts en tourisme culturel, comme Jean-Michel Djian, mettront en lumière les potentiels du secteur en Afrique et les moyens de le développer.

Les Soft power days 2024 sont une opportunité exceptionnelle pour les jeunes talents de se faire connaître, d'apprendre des meilleurs et de contribuer à l'essor des industries culturelles et créatives en Afrique. Les organisateurs invitent les experts, acteurs et amateurs de l'Iindustries culturelles et créatives à participer à un événement qui pourrait transformer la carrière et la vision de l'industrie culturelle des jeunes.