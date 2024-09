Congo-Brazzaville: Saplo 2024 - Malachie Ngouloubi parmi les invités

L'écrivain et poète congolais Malachie Ngouloubi fait partie des auteurs invités à prendre part à la première édition du Salon du promoteur littéraire online (Saplo) qui se tiendra du 21 au 27 octobre prochain, au Cameroun.

Né en 1989, Malachie Ngouloubi est un homme de culture multidimensionnel. Docteur en sciences économiques et de gestion, il est spécialiste en entrepreunariat, leadership et management, expert en banque, microfinance et assurance. Chercheur affilié au laboratoire du Centre interuniversitaire de recherche pluridisciplinaire, membre du collège international des séniors, écrivain et éditeur, il est président de la Société des poètes français et de la Société des auteurs et poètes de la francophonie, de l'Association rencontres européennes-europoésie.

Auteur de plusieurs livres et poèmes dont "Le charisme et l'altruisme d'Antoinette Sassou N'Guesso", "Ode pour maman Mouébara", " Chants solaires pour dire Denis Sassou N'Guesso", " Mes rêves éperdus",... ce jeune auteur congolais est lauréat du prix francophonie 2023 de l'Académie internationale l'école de la Loire, du prix de l'excellence 2024 du Salon international du livre et des arts de Pointe-Noire.

Au-delà de tout, Malachie Ngouloubi est aussi fondateur des éditions MCN, dont la vision est de soutenir la publication d'ouvrages et la promotion d'auteurs congolais, afin de les mettre en lumière. Cette structure assure la publication d'ouvrages de toutes catégories, se proposant ainsi d'accompagner les auteurs dans l'écriture de leurs oeuvres.

En effet, sur le thème " Communiquer pour exister", le Saplo vise à mettre en lumière des publications des auteurs et témoigner ainsi la vivacité des littératures africaines contemporaines, tout en faisant la symbiose entre anciens et jeunes écrivains prometteurs du continent. Cette première édition du salon du promoteur littéraire mettra en honneur plus d'une vingtaine d'auteurs de différents pays africains et d'ailleurs. On compte parmi les invités Fatoumata Cissé, Armelle Nsa Assoko Emile A, Nguetcheu, prince Arnie Matoko, Angélique Leroy, Joel C. Bobo, Gaya Esau, Regine Ekodo, Rosney le Sage Souaga, Daniel Mbengue, Mamadou Sow et bien d'autres.

Cette manifestation a pour objectifs, entre autres, de promouvoir la littérature africaine d'un large public afin de favoriser les échanges entre écrivains, éditeurs et lecteurs, renforcer les capacités et compétences des acteurs à travers la programmation de rencontres professionnelles, décloisonner les barrières culturelles et linguistiques afin de garantir une circulation des oeuvres littéraires et les auteurs ; offrir une meilleure visibilité et favoriser la création, la diffusion, la circulation des contenus littéraires et éditoriaux des littératures africaines, stimuler le goût de la lecture et de la création littéraire auprès du public, aborder les problématiques liées au développement de l'écosystème du livre en Afrique.

« Avec une passion soutenue, car vous avez aussi à coeur de voir la littérature être encore mieux portée par tous les passionnés qui oeuvrent au quotidien pour préserver ses valeurs. Vous vivez la promotion littéraire sous différentes formes, avec des acteurs de qualité qui viendront, pendant une semaine, partager leurs diverses expériences, ainsi que les astuces pour mieux proposer ses initiatives.

Les auteurs aussi auront une table ronde autour de laquelle ils exprimeront leurs attentes et qui seront introduits au coeur de l'évènement pour plus grand impact de leurs productions », dit le communiqué des organisateurs de l'événement. L'idée est aussi de mettre en lumière le dynamisme et la créativité des littératures africaines, tout en favorisant les échanges culturels et les rencontres entre les différentes communautés de l'Afrique. Une occasion de découvrir des talents littéraires du continent et la célébration de la diversité.