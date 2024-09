Angola: Le ministre des Télécommunications appelle à l'utilisation correcte des symboles nationaux

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário de Oliveira, a souligné jeudi, à Luanda, l'importance de l'utilisation correcte des symboles nationaux et du logo du gouvernement angolais.

Le responsable intervenait au séminaire sur "l'utilisation correcte des symboles nationaux et du logo du gouvernement de l'Angola", réalisé aujourd'hui, au Centre de Formation des Journalistes (Cefojor), où il a souligné l'importance des insignes de la République de l'Angola, du drapeau et du logo du gouvernement angolais.

Selon le ministre, ce sont des éléments essentiels de différenciation qui permettent l'identification et l'illustration de la République d'Angola, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Dans son discours, le ministre a souligné que les professionnels de la communication jouent un rôle fondamental et ont des responsabilités accrues dans l'utilisation correcte des symboles et logos.

"Il est de leur devoir, dans le cadre de leurs responsabilités réglementaires, de garantir et de se conformer à l'utilisation correcte des symboles et logos nationaux dans les institutions auxquelles ils sont liés", a-t-il expliqué.

Concernant le sujet en discussion, il a souligné qu'il revêt une importance élevée, significative et symbolique pour tous les citoyens nationaux.

%

Pour lui, le séminaire vise à garantir l'utilisation et l'application correctes des éléments qui permettent la différenciation et l'identification de l'État, du peuple et du gouvernement angolais.

Selon le gouvernant, l'application et l'utilisation incorrecte et erronée des symboles et logos nationaux sont constatées quotidiennement dans les rues du pays, dans les documents officiels, mais aussi au niveau des outils de communication, généralement publicitaires.

Il a rappelé que, récemment, le Ministère de l'Administration Territoriale a mis à la disposition du grand public la galerie des symboles nationaux, ce qui contribue certainement à faire connaître l'usage correct des symboles.

Le gouvernant a souligné l'approbation récente, par le Gouvernement angolais, lors d'une réunion du Conseil des Ministres, du Plan National de Communication Institutionnelle de l'Exécutif qui devrait être en vigueur jusqu'en 2027, un document de politique, mais aussi de stratégies et tactiques qui contiennent les lignes directrices pour l'exécution de la communication institutionnelle de l'État angolais.