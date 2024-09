Angola: Mário Oliveira souligne la contribution de FITITEL à la promotion de l'économie numérique

Luanda — Le ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a souligné jeudi, à Luanda, que le Salon de l'Innovation Technologique d'ITEL (FITITEL) a le potentiel de transformer l'avenir économique du pays, en contribuant à la transformation numérique de ce secteur.

Intervenant à l'ouverture de la 15ème édition de la foire susmentionnée, le ministre a déclaré que les nouvelles technologies dynamisent l'économie numérique et permettent une plus grande inclusion financière, ainsi que la création d'opportunités d'affaires, notamment pour les jeunes entrepreneurs.

Selon Mário Oliveira, l'événement joue également un rôle crucial dans la promotion de la créativité, l'échange et le partage des connaissances et la promotion de solutions innovantes de plus en plus solides.

Il a indiqué qu'il s'agit d'un acte stratégique qui contribue directement aux objectifs fixés par le Plan National de Développement (PDN) 2023-2027, dans le secteur des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), pour promouvoir l'innovation et accélérer la transformation numérique dans le pays.

Lorsque les technologies sont bien utilisées, a-t-il souligné, elles peuvent améliorer la qualité, résoudre des réels problèmes de la société et aider les jeunes à contribuer au développement socio-économique.

D'autre part, il a estimé que des événements de ce type connectent les jeunes talents avec des investisseurs, des entrepreneurs et des partenaires du secteur privé, favorisant ainsi l'émergence de nouvelles idées et entreprises capables de transformer le marché.

Il a souligné que le salon se consolidait tant en termes de nombre de participants que de qualité des projets exposés, ce qui, à ses yeux, constitue une marque dans le contexte des technologies de l'information.

La 15ème édition de la FITITEL se déroule jusqu'à samedi prochain, sous le thème « Les Fintchs, moteurs de l'économie numérique et de l'indépendance financière », et devrait mettre en lumière les tendances de la transformation numérique, promouvoir l'entrepreneuriat et la création de startups dans le secteur financier.