Congo-Brazzaville: Miss kitoko 242 - La phase finale du concours prévue le 20 septembre

Le promoteur culturel Chris Perphety entend organiser, le 20 septembre dans la ville océane, la phase finale du concours de beauté et d'élégance dénommé « L'élection Miss kitoko 242 », en vue de promouvoir l'art, la culture et l'entrepreneuriat chez les jeunes femmes congolaises.

L'élection Miss kitoko 242 vise à encourager les jeunes femmes à devenir des leaders dans leurs communautés, en mettant en avant leurs talents et leurs projets innovants. Au cours de la cérémonie, chacune des trente candidates finalistes essayera, devant un public de plus de 350 personnes et un jury constitué de personnalités influentes dans les domaines de la mode, de la culture et de l'entrepreneuriat, de remporter la première place.

Plusieurs critères sont prévus au cours de cette messe de la beauté dont la présentation des candidates, des défilés en tenue de soirée et en tenue traditionnelle ainsi que des performances artistiques.

Les différentes candidates devront démontrer un engagement envers des projets sociaux ou entrepreneuriaux, ce qui est un critère clé pour la victoire. Les noms des finalistes ne sont pas encore disponibles en ligne. Cependant, les candidates finalistes devront être de nationalité congolaise, avoir entre 18 et 25 ans et avoir un projet entrepreneurial.

Signalons qu'avant la phase finale, les candidates ont eu droit à des ateliers de formation en développement personnel, en communication, en gestion de projets et dans bien d'autres domaines.

Toutefois, a l'issue de la compétition, seule une candidate parmi elles aura le privilège d'être déclarée Miss kitoko 242 de l'année en cours. Elle benefiera, entre autres, d'une cagnotte d'un million FCFA. En plus de la récompense financière, la lauréate recevra des opportunités de formation et de mentorat pour l'aider à réaliser son projet entrepreneurial.

L'événement est soutenu par plusieurs partenaires et sponsors, y compris des entreprises locales et des organisations internationales qui partagent les valeurs de promotion et de vulgarisation de la culture et de l'entrepreneuriat.