Congo-Brazzaville: Vie de couple - La différence d'âge soulève un débat

En Afrique, le droit d'aînesse, c'est important. Il a une valeur symbolique qui, au Congo, est mise en lumière par le vocable " Yaya ". Alors, dans le couple, le " yaya " aussi ça compte. Dans un sens, ça passe, et dans l'autre, il semblerait que ça casse.

Lorsqu'un couple se construit, il passe par plusieurs phases dont ceux du rapport de forces, de l'attribution naturelle ou consensuelle du rôle, des fonctions et des responsabilités de chacun. La différence d'âge joue alors un rôle majeur dans cette organisation interne qui va forcément subir les pressions directes ou indirectes de la société.

En Afrique, quand l'homme est l'aîné de sa compagne, même de plusieurs années, le fait est considéré comme normal et est bien vu. Mais quand c'est l'inverse qui se produit, chacun y va de son commentaire.

Jean, 45 ans, restaurateur donne son avis : " Une femme plus âgée, c'est des problèmes. Elles ont toujours des histoires compliquées et parfois elles onr déjà un enfant. Toi, si tu es un jeune et que tu cherches à t'en sortir, il faut éviter. "

Mélanie, 35 ans, coiffeuse, assure : " Un homme plus jeune que toi ne peut pas te respecter. Il n'a pas le temps. Ses yeux tournent encore, tu ne peux pas le stabiliser. Au mieux, il te laisse tranquille à la maison et dehors il fait sa vie. Au pire, il va te montrer les femmes. Mais croire qu'il est à toi, c'est se tromper. "

Vivien, 37 ans, technicien en télécoms, donne un avis contraire : " Moi, je préfère nettement une femme plus âgée. La femme âgée est consciente. Elle va te conseiller, te guider, comme une mère. Elle pense à ton intérêt parce que c'est aussi le sien. Elle n'est pas égoïste, elle pense famille et c'est une femme qui a la vision, l'expérience".

Gatien, 33 ans, informaticien, abonde dans le même sens : " Une femme âgée est consciente. A une période de sa vie, elle n'a plus trop droit à l'erreur. Elle veut simplement se caser. Et c'est une femme mature qui a de bons projets, de bonnes réflexions. Elle va te parler de terrain, de maison, là où les autres vont te parler de mèches et de bonne année. La vie, c'est un choix. "

Barthélémy, 55 ans, cadre de la Fonction publique, se veut plus mesuré : " La différence d'âge n'est pas un problème dans un sens comme dans l'autre si l'écart n'est pas trop creusé. Les écarts trop importants peuvent donner tôt ou tard lieu à des conflits de génération au sein du couple. Si les gens sont conscients et savent ce qu'ils veulent, ils peuvent faire chemin ensemble longtemps et même toute la vie. Le vrai problème dans le fond, c'est ça. Combien de gens savent réellement ce qu'ils veulent ? "

Si la question de la différence d'âge soulève un vrai débat culturel, il n'en demeure que le couple se vit d'abord à deux et que la famille cellulaire composée du mari, de la femme et de sa progéniture est une proposition unique et précieuse qui va soumettre à la société et au monde des individus qui devraient être capables de les servir et de les rendre meilleurs. La proposition du couple, quelle qu'elle soit, doit être viable et fiable pour le bien de tous.