Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Gaëlle Matondo nominée au prix Afrique solution

Pour son application "yombz", la jeune entrepreneure franco-congolaise Gaëlle Matondo est nominée dans la catégorie Best africa solution, à la deuxième édition du prix Afrique solution qui se tiendra le 21 septembre à Paris, en France, dans le cadre de la semaine Afrique des solutions. L'événement récompensera les Africains porteurs de solutions innovantes et de connaissances à impact positif.

Gaëlle Matondo, basée en France, est fondatrice et CEO de la start-up "yombz", une plateforme dédiée à l'apprentissage des langues africaines, en associant des méthodes et des approches pédagogiques les plus performantes permettant l'apprentissage des langues africaines de manière simple et ludique, grâce au numérique. La vision pour elle est de hisser "yombz" au rang des plus grands outils de diversité et d'inclusion, et ainsi en faire une solution de référence en matière d'apprentissage concrète des langues africaines.

A ce jour, des langues comme le lingala, le wolof, l'arabe sont déjà disponibles sur la plateforme. En quelques clics, l'utilisateur peut apprendre l'une d'elles pour s'en servir dans la vie quotidienne. Gaëlle Matondo a toujours eu ce sentiment d'être différente et, perçue comme une rêveuse, elle a été animée d'une ambition de travailler à l'étranger et de s'enrichir d'autres cultures.

C'est ainsi qu'avec son baccalauréar STG, elle va intégrer une école internationale qui l'a conduite à travailler aux Etats-Unis, puis à Londres, en Angleterre. Pendant sept ans, elle a été responsable administrative bilingue, interprète de référence et consultante pour des jeunes entreprises. En 2022, elle a reçu le prix de l'entrepreneuriat féminin pour sa plateforme, dans le cadre du concours régional de l'entrepreneuriat par les femmes, en France.

%

Dédié aux acteurs africains de solutions qui façonnent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain, ce prix récompense l'excellence africaine, en mettant à l'honneur des entrepreneures, médias, journalistes, élus, éditeurs, auteurs, universitaires, chercheurs, décideurs, banques et investisseurs qui imaginent et qui mettent en place des solutions innovantes, constructives et porteuses d'espoir.

Cette initiative contribue, en d'autres termes, à la création d'une société inspirante, solidaire et dynamique pour montrer que les Africains qui vivent sur le continent ou dans la diaspora entreprennent dans divers domaines et agissent pour le bien commun. Ils sont porteurs des solutions efficaces contre les problèmes sociaux, économiques, environnementaux, sanitaires, éducatifs, créant ainsi des emplois, des richesses, de la croissance, de la fraternité et de la solidarité.

En effet, plusieurs activités seront inscrites au programme de cette édition dont des tables-rondes 100% solutions, des ateliers pour rêver l'Afrique de demain avec de nouveaux défis, des nouvelles histoires pour créer un idéal commun, la présentation de prototype de digital Africa solution qui est le premier musée numérique mondial 100% solutions dédié à la promotion et à la valorisation des solutions innovantes et initiatives constructives made in Africa, des rencontres business to business pour faciliter les échanges de produits innovants et services, des rencontres d'affaires entre solutionnaires et institutions financières pour favoriser le financement des projets innovants, des networking ou réseautages pour créer et renforcer un réseau de réflexion à long terme en vue d'échanger des connaissances pour des intérêts professionnels communs.