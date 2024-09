Angola: La campagne contre la polio touche 96,6 pour cent des enfants à Zaire

Mbanza Kongo (Angola) — Cent vingt-six mille 420 enfants de zéro à cinq ans ont été vaccinés contre la polio, dans la province de Zaire, au cours de la troisième phase de la campagne nationale réalisée les 6, 8 et 9 septembre de cette année, correspondant à 96,6 pour cent du taux de couverture.

Au cours de la deuxième phase de la campagne nationale de vaccination, réalisée entre le 28 et le 30 juin de l'année en cours, la province de Zaire a vacciné 128.619 enfants, atteignant une couverture vaccinale d'environ 95 pour cent.

L'information a été fournie vendredi à l'Angop par le superviseur provincial de la promotion de la santé, Andrade Lunzayilawo Kianzuako, qui a considéré comme positif le taux de couverture obtenu au cours de cette troisième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la région.

« Nous avons dépassé l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est de 95 pour cent de couverture dans chaque édition de la campagne de vaccination contre la polio », a-t-il souligné.

La campagne susmentionnée a impliqué la participation de 1 065 personnes, parmi lesquelles des vaccinateurs, des mobilisateurs, des superviseurs et des agents d'enregistrement, répartis dans les municipalités de Mbanza Kongo, Soyo, Cuimba, Tomboco, Nóqui et Nzeto.

Soyo a vacciné le plus grand nombre d'enfants, soit 48.520 petits, suivi de la municipalité de Mbanza Kongo, avec 36.525 enfants vaccinés.

Les districts de Cuimba et Nzeto ont immunisé respectivement 14.707 et 10.493 enfants, tandis que les municipalités de Tomboco et Nóqui ont vacciné respectivement 10.265 et 4.750 enfants.

Avec une extension territoriale de 40.130 km2, la province de Zaire compte une population estimée à plus de 600 mille habitants, répartis entre les six municipalités, 25 communes et 711 villages.