Angola: Le pays envisage une stratégie nationale d'inclusion financière pour 2025

Luanda — Le pays travaille à la préparation de la Stratégie Nationale d'Inclusion Financière, qui devrait être lancée au premier trimestre de 2025, augmentant les niveaux d'inclusion de la littératie financière, en dessous de 50 pour cent.

La garantie vient du directeur du Département d'Inclusion Financière de la Banque Nationale d'Angola (BNA), Edilson Pimentel, lorsqu'il intervenait jeudi, à l'issue de la troisième réunion du Comité de Coordination de la Stratégie Nationale d'Inclusion Financière (CCENIF), dirigée par le ministre d'État chargé de la Coordination économique, José de Lima Massano.

Il a souligné qu'il existe de faibles niveaux d'identification de la population, ce qui constitue l'une des contraintes à l'inclusion financière, raison pour laquelle une stratégie est en cours d'élaboration pour surmonter cette situation.

Il a évoqué une stratégie de distribution massive de cartes d'identité, qui pourrait conduire à l'identification d'environ 80% de la population.

"Nous accueillerons ici la deuxième mission de la Banque mondiale (BM) et, en consultation avec l'équipe technique et sous la direction de ce comité, nous passerons ensuite à la consultation publique en décembre", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y avait une perspective, d'ici novembre, du premier « draft » entre les parties.

Cependant, le président de l'Association des Sociétés de Fourniture de Services de Paiement d'Angola, Nuno Viegas, a expliqué que l'organisation travaille en partenariat avec la BNA et d'autres institutions, élargissant son action sur les marchés et auprès des autorités locales, afin d'aider le plus grand nombre de personnes.

À son tour, la directrice du département Système de paiement de la BNA, Cristina Caniço, a évoqué, entre autres aspects, l'importance de la plateforme de paiement « KWiK », un instrument soutenu par le Système de transfert instantané (STI).

Il a souligné le fait que ce service permet le transfert de paiements instantanés en moins de 30 secondes, sans frais, mais a mentionné qu'ultérieurement certains frais pourraient être facturés au niveau de l'utilisateur.

La réunion s'est déroulée en présence de membres de l'équipe économique du Gouvernement et des régulateurs du système financier, notamment la Banque Nationale d'Angola (BNA), l'Agence Angolaise de Régulation et de Supervision des Assurances (ARSEG) et la Commission du Marché des Capitaux (CMC).