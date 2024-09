Angola: Le pays compte 90 mille sourds

Cuito (Angola) — L'Angola compte environ 90 mille sourds, parmi lesquels des hommes, des femmes et des enfants, a révélé jeudi, à Cuito, province de Bié, le technicien de l'Institut National d'Éducation Spéciale, Lucas Luciano.

Le technicien intervenait à l'ouverture des quatrièmes Journées nationales en référence à la Journée de la personne sourde, qui se célèbre le 30 du mois en cours, sous le thème « Éducation inclusive, défis et opportunités dans la diversité ».

Sans donner plus de détails, Lucas Luciano a assuré que le Gouvernement angolais travaille pour que les droits des personnes sourdes soient reconnus, afin qu'elles aient un accès plus facile à l'emploi, à l'éducation, à la santé et à d'autres services.

Le directeur du Bureau provincial de l'éducation de Bié, Amado Leonardo André, a défendu la nécessité de combiner les efforts pour inclure les personnes sourdes dans les différents programmes de l'Exécutif.

Le responsable a fait savoir que, pour parvenir à l'inclusion, en mettant davantage l'accent sur la situation socio-éducative des personnes malentendantes, il est nécessaire de mobiliser les membres des familles, la société civile et d'autres gestionnaires, afin qu'ils accordent plus d'attention à ce groupe.

Il a indiqué que la lutte pour la reconnaissance et l'affirmation de la communauté sourde est ancienne, mais qu'il est nécessaire que tous s'engagent pour qu'ils aient les mêmes droits et se sentent plus valorisés.

A l'ouverture, il a également été abordé des sujets sur la langue des signes comme moyen de socialisation des personnes malentendantes et sur l'intervention précoce et la déficience auditive.

La province de Cabinda accueillera la cérémonie de clôture des quatrièmes journées nationales.