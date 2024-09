Ile Maurice: La CTSP dénonce un lobby des organisations patronales

Reeaz Chuttoo, président de la Confédération des Travailleurs des Secteurs Publique et Privé (CTSP), a lors d'une conférence de presse tenue hier, mis en garde contre une «propagande mensongère et un lobbying intense entre les organisations patronales et le gouvernement ».

Selon lui, certains chefs d'entreprise estiment que lorsque le salaire de leurs employés sont supérieurs à ceux prescrits dans les Remuneration Orders (RO), ils ne sont pas éligibles au réajustement salarial. Reeaz Chuttoo a également critiqué la «demande insensée des patrons de ne pas accorder de hausse salariale là où il y a eu un accord collectif», précisant que l'Employment Relations Act stipule que les accords collectifs existants doivent être révisés lorsqu'il y a un changement dans les circonstances.

Le président de la CTSP se dit par ailleurs satisfait de la rencontre qu'il y a eu entre son syndicat et le Premier ministre, le ministre des Finances et celui du Travail concernant l'introduction du concept de Labour Contractor dans la loi. «Le gouvernement s'est engagé à ce qu'il n'y ait pas de Labour Contractors et a accepté de lancer le débat sur les négociations sectorielles.» La CTSP prévoit également une série d'activités le 7 octobre pour marquer la Journée Mondiale pour le travail décent.