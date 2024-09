Afrique du Sud: Mort de l'ancien ministre Pravin Gordhan, figure anti-apartheid et anticorruption

Pravin Gordhan, militant anti-apartheid et figure politique-clé de l'Afrique du Sud post-apartheid, salué pour son combat contre la corruption, est mort ce 13 septembre 2024 à 75 ans, a annoncé sa famille. Il avait quitté la vie politique après les législatives de mai pour se consacrer à sa santé et sa famille.

En Afrique du Sud, il était l'une des voix à s'être élevée contre la corruption au plus haut sommet de l'État, sous la présidence de Jacob Zuma. L'ancien ministre Pravin Gordhan s'est éteint à l'âge de 75 ans, ce 13 septembre 2024, après avoir été admis à l'hôpital, des suites d'un cancer. Il laisse le souvenir d'un homme porté par la volonté de servir son pays et de se montrer intraitable face aux dérives du pouvoir.

Après des études en pharmacie, puis des années de lutte contre l'apartheid et pour la cause de la communauté indienne, Pravin Gordhan avait contribué aux négociations lors de la transition, et avait ensuite pris la tête du fisc sud-africain.

Aux Finances, il marque le pays

Mais ce sont surtout ses passages au ministère des Finances qui auront marqué le pays : nommé une première fois en 2009 par l'ex-président Jacob Zuma (2009-2018), il est vite devenu encombrant, à cause de son intransigeance face aux dérives budgétaires, et ne sera pas reconduit en 2014, lors du deuxième mandat du président. Une nouvelle fois rappelé pour sauver le ministère un an plus tard, il sera finalement limogé en 2017 et remplacé par un proche de Jacob Zuma, incompétent à ce poste.

Pravin Gordhan avait alors parlé haut et fort contre la corruption et témoigné, par la suite, devant la commission d'enquête sur la capture de l'État. Il occupera un dernier poste au sein du gouvernement de Cyril Ramaphosa, en tant que ministre des Entreprises publiques, avant de prendre sa retraite.

L'actuel chef de l'État a salué « son insistance pour que la justice fasse son travail contre ceux qui tentent de saper notre démocratie et rafler nos ressources et nos bien publics ».

Pour afficher ce contenu X (Twitter), il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.