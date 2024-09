Ethiopie: « Devenir un onguent pour apaiser et réparer les larmes d'une région détruite » - Cuamm au Tigré

Shire — « La coopération n'est pas seulement une question de grandes stratégies, mais de choses concrètes à faire aujourd'hui, sans attendre », c'est la voix de Don Dante Carraro, directeur de l'organisation Médecins avec l'Afrique CUAMM, qui oeuvre pour la promotion et la protection de la santé des populations africaines. Le missionnaire partage l'une des dernières interventions dans laquelle il est directement impliqué avec les médecins et les volontaires de Cuamm.

« Nous nous trouvons à Shire, dans le nord-ouest du Tigré, la région la plus septentrionale de l'Éthiopie, dévastée par une guerre qui ne semble pas avoir cessé depuis l'automne 2020. Nous avons concentré l'intervention de Cuamm dans l'hôpital le plus important de la ville. Avec 250 lits, c'est la seule structure capable d'apporter une réponse, même précaire, à la population et aux déplacés », raconte le prêtre après une récente rencontre à Shire avec le Dr Amanuel, directeur sanitaire du Tigré.

Il y a deux ans, 4 000 accouchements ont été enregistrés à l'hôpital. L'année dernière, le nombre d'accouchements est passé à 5 500. C'est aussi un signe de reprise, mais il est essentiel de renforcer le réseau périphérique. D'où l'intervention sur un petit hôpital plus au sud, celui d'Indabaguna, à quarante minutes de route. Un établissement que nous aimerions mettre en service avec quatre autres centres de santé : Alaganesh, Hoomar, Five Angels et St Augustin ».

« Le sens de notre engagement est d'être proche des nombreuses blessures de l'histoire et de devenir un onguent pour apaiser et réparer les plaies, dans une région détruite et tourmentée par les atrocités d'une guerre civile qui a semé la violence, les décombres et la misère », explique le prêtre, diplômé en médecine et spécialisé en cardiologie. On estime à 500 000 le nombre de victimes et à un million le nombre de personnes déplacées. Parmi elles, 500 000 se trouvent à Shire, dont 80 % sont hébergées par des familles qui ont pu accueillir ceux qui ont fui. »

« Nous avons fait l'expérience d'un esprit de solidarité concrète, comme celui de cette nouvelle intervention du Cuamm, rendue possible grâce au soutien du gouvernement italien et réalisée grâce à de nombreuses collaborations spéciales, pour apporter des réponses aux besoins de la population, pour reconstruire ce qui a été détruit, en commençant par l'hôpital de Shire », conclut le directeur du Cuamm.