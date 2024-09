Nigeria: Les pires inondations depuis 30 ans touchent un million d'habitants à Maiduguri

Abuja — « Nous avons été frappés par les pires inondations depuis 30 ans », rapporte sur sa page Facebook le diocèse de Maiduguri, capitale de l'État de Borno, au nord-est du Nigeria, qui a été inondé le 10 septembre dernier à la suite de l'effondrement du barrage d'Alau.

Le réservoir, situé à environ 20 km au sud de la ville, s'est effondré en raison des pluies qui n'ont cessé de s'abattre sur la région depuis la fin du mois d'août.

« Il n'y a ni nourriture, ni abri, ni installations sanitaires pour les personnes déplacées. Le gouvernement a rouvert des camps pour les personnes déplacées, mais ils sont débordés par le nombre de personnes cherchant un abri », rapporte le diocèse. « Des rapports indiquent que le cimetière islamique est inondé. Quelqu'un a rapporté avoir vu des victimes flottant sur les eaux qui ont inondé les rues. Le parc animalier (zoo) a également été touché et des animaux dangereux errent dans la ville. On signale également une évasion de prison. En outre, le système d'égouts a éclaté, ce qui augmente le risque d'épidémies, d'autant plus que les eaux ont également envahi les installations hospitalières, telles que la clinique universitaire.

Parmi les structures touchées, la cathédrale de Maiduguri, dédiée à Saint Patrick, a été inondée. Les inondations ont également touché les principaux marchés, notamment les magasins de céréales, de fruits et de légumes, tandis que de nombreux centres commerciaux restent fermés, ce qui entraîne une grave pénurie de denrées alimentaires, les rares produits disponibles étant vendus à des prix très élevés.

Cette situation aggrave les conditions des classes sociales les plus pauvres, qui doivent déjà faire face à la forte augmentation des prix des denrées alimentaires causée par une inflation élevée. Selon le Programme alimentaire mondial, avant même les inondations, plus de 4 millions de personnes se trouvaient dans une situation d'urgence alimentaire grave dans l'État de Borno.

C'est à Maiduguri et dans ses environs qu'est né en 2009 le mouvement djihadiste Boko Haram, dont les actions au fil des ans ont forcé des centaines de milliers de villageois des environs à fuir. Parmi les personnes les plus touchées par les inondations, il y a celles qui vivaient encore dans les camps de déplacés installés à Maiduguri et qui n'avaient pas pu rentrer chez elles. C'est à ces installations que se réfère la note diocésaine. Aujourd'hui, ces camps sont également utilisés pour accueillir les citoyens de Maiduguri qui ont perdu leur maison dans les inondations.

Selon un premier bilan officiel, les victimes des inondations sont une trentaine et les déplacés environ 400 000, mais le nombre de personnes plus ou moins gravement touchées par la catastrophe s'élève à un million. Le message du diocèse se termine par un appel à la prière et aux dons pour les victimes : « Merci de prier pour nous. Le diocèse de Maiduguri vous contactera pour vous demander de l'aide afin de venir en aide aux personnes touchées ».

Le barrage d'Alau a été construit en 1986 pour aider les agriculteurs de Maiduguri à irriguer et pour contrôler les inondations de la rivière Ngadda lorsque son débit est supérieur à la normale.