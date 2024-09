Burkina Faso: Dr Jean-Marc Palm - Célébration d'une éminence des sciences et de la recherche

Dans le cadre de ses activités, l'Institut des sciences des sociétés (INSS) du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), a organisé une journée d'hommage au Dr Domba Jean-Marc Palm avec pour thème : « Autour de l'intégration africaine ». L'homme de sciences de 73 ans a été admis à la retraite en 2014 après une carrière riche et exemplaire. Cette journée d'hommage au Dr Palm a vu la participation de plusieurs anciens ministres et des représentants du monde scientifique et de la recherche. A cette occasion une cérémonie a été organisée. Elle a été marquée par des mots et des discours en son honneur, des témoignages des proches et amis, d'une mise en valeur de la culture Djan (groupe ethnique), ainsi que des communications autours de ses idéaux et convictions scientifiques. C'était le jeudi 12 septembre 2024 à Ouagadougou.

Parmi les parrains de cette journée figurent Lassiné Diawara, président du Conseil d'administration de BOA-Burkina Faso, qui s'est fait représenter à la cérémonie, et le Dr Michel Sedogo, directeur de recherche et ancien délégué général du CNRST.

Pour le Dr Aoua Carole Bambara/Congo, maître de recherche et directrice de l'INSS, cette célébration, 10 ans après son admission à la retraite, est « un moment de témoignage de notre reconnaissance » pour son oeuvre et le soutien qu'il a donné au Burkina tout entier notamment par ses recherches sur la cohésion sociale et tout ce qui est culture et histoire.

Le Dr André Dembélé, président du comité d'organisation de la journée d'hommage n'a pas tari d'éloges à l'endroit de l'éminent chercheur. Il a présenté le déroulé de la célébration en 6 axes essentiels qui sont, entre autres, les témoignages ; le combat du Dr Palm pour l'intégration africaine ; les enjeux de l'intégration des Etats et des peuples en Afrique de l'Ouest.

Dr Minimalo Alice Somda/Somé, chef du département sciences juridiques politiques et histoire, a eu l'honneur de faire la biographie du Dr Palm. Né le 31 décembre 1950 à Bondigui dans la province de la Bouguiriba (Sud-Ouest du Burkina), le Dr Domba Jean-Marc Palm est marié et père de trois enfants. Admis à faire valoir ses droits de retraite, le 31 décembre 2014, il a eu un parcours professionnel long de 39 ans, il est une figure incontournable de la recherche en histoire politique et sociale en Afrique de l'Ouest. Le parcours éducatif du Dr Palm a débuté chez les missionnaires catholiques à Bobo-Dioulasso avec un CEP obtenu en 1960.

Ensuite, c'est le collège Tounouma et le lycée Ouezzin-Coulibaly. A l'université Sorbonne-Panthéon Paris III, il empoche son Diplôme d'études approfondies (DEA) mais c'est en l'an 2000 qu'il obtient un doctorat en histoire politique et sociale à l'université du Bénin, à Lomé au Togo, en soutenant une thèse unique portant sur le thème : Le fédéralisme et l'émergence des partis politiques en AOF : le cas de la Haute-Volta (1947-1960) ».

La carrière professionnelle du Dr Palm débute en tant qu'enseignant d'histoire et de géographie, de 1977 à 1987 au lycée municipal et Ouezzin Coulibaly de Bobo-Dioulasso, au lycée Yadéga de Ouahigouya et au lycée de Kaya. Mais l'engagement du Dr Palm ne se limite pas aux salles de classe car en 1987, l'enseignant des lycées, nommé ministre des Relations extérieures du Burkina Faso, amorce une carrière politique. En 1992, celui à qui l'on a dédié une journée d'hommage a rejoint le Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST) en tant que chercheur.

A en croire le Dr Somda/Somé, ses compétences et son leadership ont rapidement contribué de manière significative à l'organisation et au management des structures de gestion de la recherche, à l'élaboration de la politique de coopération du CNRST et du projet de document élevant le CNRST d'une direction générale en délégation générale. « Il a joué un rôle central dans l'organisation institutionnelle et le développement des politiques de recherches scientifiques, en pilotant des projets d'envergure et en contribuant à l'élaboration des conventions de partenariat », souligne-t-elle.

Concernant sa carrière de chercheur, il a gravi tous les grades du CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur) pour devenir directeur de recherche en 2014.

A noter que le Dr Palm a servi son pays en tant que membre du Conseil économique et social de 2000 à 2018, puis en tant que président du Haut Conseil du dialogue social de 2018 à 2023. Que dire de ses contributions du DR Palm ? Ses recherches couvrent divers aspects de l'histoire politique et sociale, notamment la gestion des systèmes politiques traditionnels et modernes en Afrique, l'histoire de l'Afrique et du Burkina Faso, le fédéralisme, l'intégration africaine, la politique africaine.

Jean-Marc Palm a participé à plusieurs séminaires. Il est l'auteur de plusieurs publications scientifiques dont 32 articles scientifiques, 34 articles de vulgarisation et 7 ouvrages. Riche et varié, le parcours du Dr Jean-Marc Palm a été couronné par de nombreuses distinctions honorifiques dont celle de Grand officier de l'ordre de l'Etalon en 2023.