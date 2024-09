Burkina Faso: Situation nationale - Une délégation gouvernementale rassure les forces vives de Tanghin-Dassouri et du Kourwéogo

Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly est allée, mercredi 11 septembre 2024, à la rencontre des Forces de défense et de sécurité (FDS), des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ainsi que des forces vives de la commune de Tanghin-Dassouri (province du Kadiogo) et de la province du Kourwéogo (Boussé).

En plus du ministre chargé de la défense, la délégation était composée des ministres chargés de l'action humanitaire, Nandy Somé/Diallo, de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou et du Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Mathias Traoré. Les membres du gouvernement sont allés traduire les félicitations et encouragements du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré aux Forces combattantes engagées pour la sécurisation du pays.

A chaque étape, le chef de la délégation, le général de brigade, Kassoum Coulibaly, a exhorté à la cohésion, la solidarité et la collaboration entre les FDS, entre les FDS et les VDP et entre les FDS, VDP et la population. « Ce combat, nous devons le mener ensemble sans distinction de corps. Travaillons main dans la main », a indiqué le ministre d'Etat. Il les a encouragés à continuer davantage la lutte pour une véritable souveraineté du pays. Avec les différentes forces vives, dans un langage franc et direct, les ministres ont présenté la vision du chef de l'Etat et les initiatives présidentielles.

Ils ont invité les populations à collaborer avec les FDS et les VDP et à les accompagner dans leurs missions de sécurisation du territoire. A ce titre, leurs appuis dans la réalisation des fortifications et des tranchées sont fortement attendus. La délégation gouvernementale a également prôné, au cours des différentes rencontres, la culture du vivre-ensemble, du dialogue, de la cohésion sociale et de la solidarité, gage d'un Burkina Faso de paix.

En ce qui concerne la situation de Barsalogho, le ministre chargé de la défense a invité les populations à se départir des fake news relayés par les réseaux sociaux. « Cette situation ne doit pas nous abattre. L'ennemi sait qu'on est sur la bonne voie. C'est pourquoi il cherche à créer la diversion », a-t-il souhaité.

A l'occasion, les forces vives de Tanghin-Dassouri et du Kourwéogo ont égrené un chapelet de préoccupations. A ce titre, Kassoum Coulibaly et ses pairs ont rassuré les populations qu'ils transmettront fidèlement les doléances à qui de droit. « Des dispositions seront prises dans la mesure du possible pour la satisfaction des différentes doléances », foi de Kassoum Coulibaly.

Tôt dans la matinée, la délégation a porté le même message aux forces vives de la commune de Koubri. La tournée s'est déroulée en présence du Commandant du groupement des forces de sécurisation du Centre, Maurice Ouédraogo, des gouverneurs du Centre, Abdoulaye Bassinga et du Plateau Central, Sy Assétou Barry/Traoré.