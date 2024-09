Togo: Mobilisation face à des menaces croissantes

Le Togo n'est pas épargné par les attaques cybercriminelles. Les systèmes de protection sont encore peu développées dans le pays. Le pays n'est pas épargné par les attaques cybercriminelles.

Chaque mois, une trentaine d'incidents de cybersécurité sont traités par Cyber Defense Africa (CDA), le bras opérationnel de l'Agence nationale de cybersécurité (Ancy).

C'est ce qu'a révélé vendredi Palakiyem Assih, directeur général de la CDA.

Les attaques subies par les entreprises togolaises sont de divers types et deviennent de plus en plus sophistiquées.

Parmi elles, le "rootkit" représente une menace émergente. Ce petit logiciel malveillant permet aux criminels d'accéder à un système ciblé tout en se dissimulant efficacement après l'intrusion.

La complexité des nouvelles menaces est un problème.

Pour anticiper les risques, CDA organise régulièrement des sessions de formation à destination des experts en réseaux informatiques des entreprises publiques et privées.

Dénommés les "Cafés de la cybersécurité", les rencontres se déroulent chaque trimestre. L'une d'elle est organisée ce vendredi à Lomé.

Le CDA opère en tant que Computer Emergency Response Team (CERT) national.

L'Équipe de Réponse d'Urgence Informatique est une unité spécialisée dédiée à la gestion des incidents de cybersécurité. Le rôle principal d'un CERT est de surveiller, prévenir, détecter et répondre aux incidents de sécurité informatique qui pourraient compromettre l'intégrité, la confidentialité et la disponibilité des systèmes d'information et des données.

Entreprises privées, administration et sites sensibles (centrales électriques, aéroports, hôpitaux ...) ne sont pas à l'abri des attaques.

La meilleure façon de les éviter est de se protéger.