Afrique: La ville de Marrakech a abrité les évènements du Tournoi Officiel des Chefs 2024

8 pays du continent se sont donnés rendez-vous les 12 et 13 septembre 2024 à Marrakech au Maroc pour les compétitions respectives du Tournoi Officiels des Chefs (TOC) 2024, notamment le Bocuse d’Or Africain et la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie. Les différents chefs associent dextérité et pragmatisme afin d’offrir aux jurées les meilleures saveurs qui soient.

Faisant suite au TOC 2022, qui a eu pour grands lauréats les nations du Maroc, de l’Ile Maurice et de la Tunisie, remportant respectivement les distinctions d’Or, d’Argent et de Bronze durant la Coupe d’Afrique de la pâtisserie 2022. Cet évènement du 10 septembre de la même année dans la ville de Dakhla au Maroc, fait place à la 3ᵉ édition du TOC 2024, qui se tient à Marrakech.

Les chefs de 8 pays dont, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l’Égypte, le Ghana, l’ile Maurice, la Tunisie, le Maroc et le Sénégal, prennent part à ce grand évènement pendant 2 jours, durant lesquels ils concourent afin d’obtenir des distinctions dont le prestigieux Bocuse d’Or.

Pour l’édition de cette année, le Maroc a remporté le « Bocuse d’Or Africain 2024 ». La délégation marocaine, composée de jeunes talents dont, Yassine Bogdad, Youssef Lamghani, Ahmed Ben Semlali et conduite par le chef Moha Fedal, s'est adjugée ce prix au terme de 5H35min de compétition, suivie des Îles Maurice et de l'Egypte, qui ont accédé respectivement à la deuxième et à la troisième marche du podium. Aux termes de ces concours, des tickets seront offerts aux lauréats afin de prendre part aux compétitions mondiales, dont la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

La Coupe du Monde de la Pâtisserie

Ce rendez-vous est un événement international qui représente tous les métiers de la pâtisserie à travers le monde. Pendant le concours, 3 pâtissiers (un spécialiste de la crème glacée, un expert en sucre et un chocolatier) s’associent pour relever les différentes épreuves dans leurs domaines respectifs.

Plus qu’un simple concours, la Coupe du Monde de la Pâtisserie est une vraie révolution qui porte l’art pâtissier à un tout nouveau niveau. Elle mobilise des équipes du monde entier en leur donnant l’opportunité de présenter leur talent, leur technique et leur culture. Plus de 50 pays prennent part aux processus de sélections nationales et continentales pour la Grande Finale de la Coupe du Monde de la Pâtisserie.

La cuisine marocaine représentative sur l’échiquier mondial

Par ailleurs, l’art culinaire marocaine a été élu Meilleure Cuisine au monde par les internautes sur le réseau social Instagram en juillet dernier. C’est via le compte officiel de la plateforme Pubity, organisateur dudit concours, qu’a été annoncé une mobilisation de près de 2,5 millions de voix en faveur des mets et saveurs du royaume chérifien.